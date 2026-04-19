El centro astronómico de Aras de los Olmos impulsa un crowfunding para su reconstrucción

El incendio que se declaró el 29 de marzo en el Centro Astronómico del Alto Turia calcinó el espacio con grave afección a diferentes dispositivos que habia en su interior. De ahí que la Asociación Valenciana de Astronomía, a la que pertenece este espacio, haya puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos o crowdfunding con el objetivo de recuperar la actividad científica y divulgativa del centro lo antes posible.

"Este observatorio no solo es un espacio de investigación, sino también un lugar de encuentro para la divulgación científica, la educación y la pasión por el cielo de todos los valencianos", señalan desde la organización, que hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para superar este duro golpe.

El centro es considerado un referente en el ámbito de la astronomía amateur y la divulgación científica, tanto a nivel nacional como internacional, destacando especialmente en la detección y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos (conocidos como NEOs y PHAs), campo de estudio en el que estaba especializado el principal telescopio afectado por el incendio, el Planewave CDK17.

Instalaciones arrasadas

El fuego que se inició a las 8:20 horas del pasado 29 de marzo afectó gravemente al edificio Ángel Flores del Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT). El fuego y el humo arrasaron en pocos minutos tanto las instalaciones como parte esencial del equipamiento científico del observatorio, dejando inutilizados varios telescopios, según ha relatado la Asociación Valenciana de Astronomía en un comunicado.

Entre los equipos afectados se encuentran algunos de los instrumentos más valiosos del observatorio, como un telescopio PlaneWave CDK17, una montura PARAMOUNT ME y una cámara astronómica de alta gama QHY600-PH-M. Asimismo, el incendio inutilizó otros tres telescopios dobson de gran apertura, utilizados principalmente para tareas de divulgación.

Uno de los impactos más graves ha sido causado por el humo y el hollín corrosivo, que ha deteriorado el aluminizado de los espejos de todos los telescopios presentes en el edificio, dejándolos completamente inoperativos.

Daños estructurales

Además de la pérdida de equipamiento, el edificio ha sufrido importantes daños estructurales. Paredes, techos y cúpula han quedado ennegrecidos, los cuadros y sistemas eléctricos se han visto afectados y parte del suelo de madera de la planta superior ha resultado destruido, lo que obliga a una intervención integral de limpieza, restauración y reconstrucción.

La Asociación Valenciana de Astronomía, entidad responsable del centro, estima que el coste total de recuperación --incluyendo la reparación del edificio y la reposición o restauración de los equipos científicos-- podría ascender a varias decenas de miles de euros.

Noticias relacionadas

En estas semanas, el equipo humano del CAAT ha ido avanzando en las tareas de recuperación centradas en retirar escombros y materiales dañados, reparar las instalaciones eléctricas, evaluar el material que pueda salvarse y planificar la vuelta progresiva a la actividad habitual, un proceso que no está siendo nada sencillo dada la magnitud de los daños producidos.