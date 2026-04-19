Recuperación postdana en el sector automóvil: la feria cierra con 13.000 visitantes

Más de un millar de operaciones de compraventa de coches. Es la factura que deja la Feria del Automóvil, que se ha celebrado desde el viernes y hasta este domingo en Feria Valencia, acompañada de la Feria del Caravaning. Si en su edición del año pasado la marca de la dana todavía era muy visible en el sector automovilístico valenciano, este año, el recuerdo de la tragedia entre los conductores parece estar ya más lejano, y la búsqueda de vehículos se hace mayoritariamente con menos urgencia. Pocos quedan entre quienes buscan un coche nuevo que sigan sin transporte a consecuencia de la barrancada.

La cita en el recinto ferial valenciano, pues, refleja la recuperación progresiva de la normalidad del sector. También el interés que las alternativas, tanto de gasolina como híbridas y eléctricas, siguen despertando entre los compradores potenciales. Según datos de Feria Valencia al cierre de puertas de la feria, que ha tenido lugar este domingo, son 13.000 personas las que han pasado por el salón del automóvil estos tres días.

Colas en Feria Valencia para acceder a la Feria del Automóvil. / Pilar Olaya

Híbridos, eléctricos y de menos de cinco años

Este año, el certamen ha evidenciado un cambio en la demanda. Se buscan, sobre todo, cada vez más vehículos de ocasión de menos de cinco años, que los compradores valoran por el equilibrio entre precio, equipamiento y garantías. No es la única tendencia: también sigue abriéndose paso el vehículo electrificado, con una oferta cada vez más amplia de modelos híbridos —en todas sus variantes— y 100% eléctricos.

Según la organización de la feria, se trata de tendencias en línea con el crecimiento de casi el 30% que han experimentado las ventas de vehículos electrificados de ocasión en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre del año.

Público familiar y un millar de operaciones

El público de esta edición ha sido, sobre todo, familiar. No solo por la Feria del Automóvil, sino también por la celebración simultánea de la segunda edición de la Feria del Caravaning. Quizá por rentabilizar la inversión que supone comprar un vehículo de este tipo, el público mayoritario suele ser “la familia de cuatro personas, es decir, una pareja con dos hijos”, señalaba este domingo el presidente de ACCVal. Aunque ya no hay un perfil de conductor de caravana, sino que existe mucha diversidad.

Eduardo Ripoll

En cuanto al volumen de negocio, los expositores han estimado que se ha superado el millar de operaciones durante los días de celebración, una cifra que confirma la progresiva normalización del mercado tras el impacto que supuso la renovación acelerada del parque automovilístico tras la dana, con compras casi de primera necesidad y, en muchos casos, realizadas con mucha urgencia, que marcaron la pasada edición.

Este año, en cambio, se ve ya una mayor planificación por parte del cliente, que acude al certamen con una decisión de compra más madura. Liberado de las prisas y la presión, puede permitirse, coinciden los empresarios, comparar opciones y priorizar aspectos como la eficiencia energética, el kilometraje y la etiqueta medioambiental. Todos ellos son factores que están marcando ya de forma clara la evolución del mercado de ocasión.

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El presidente del Comité Organizador, Sergio Torregrosa, ha valorado muy positivamente los resultados del certamen y ha destacado que “la Feria del Vehículo Selección Ocasión vuelve a demostrar que es el mejor termómetro del mercado y una herramienta clave para dinamizar la actividad comercial de concesionarios y marcas". La respuesta del público confirma que existe una demanda sólida, cada vez más informada y orientada hacia vehículos eficientes, jóvenes y con garantías”, ha añadido.