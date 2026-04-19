Regadíos tradiconales de Xàtiva: Los sistemas del río Albaida

En el entorno de la capital de la comarca de la Costera, Xàtiva, hallamos un paisaje de regadío tradicional vinculado a dos ejes fluviales, los ríos Albaida y Cànyoles, que confluyen antes de abandonar la comarca y dirigirse al río Júcar, en la vecina comarca de la Ribera Alta.

El río Cànyoles se considera como el río de la Costera, que discurre a lo largo del territorio comarcal, con orientación SW a NE. El río Albaida, que nace en el sur de la comarca de la Vall d´Albaida, discurre en dirección sur a norte, recibe las aguas del río Clariano y tras el embalse de Bellús, se adentra por la Serra Grossa, aprovechando el corte natural de la sierra en L´Estret de les Aigües. Es en este tramo en donde se inicia un conjunto de sistemas de regadíos históricos, basados en el sistema de azud-acequia madre, que se van sucediendo conforme el río Albaida discurre hacia el norte, por el sector oriental de la Costera, recibiendo las aguas de los ríos Cànyoles (margen izquierda) y Barxeta (margen derecha).

La cubeta de Xàtiva, el escenario físico

El tramo final del río Cànyoles y del río Albaida fluyen por la hoya de Xàtiva. Se trata de una cubeta flanqueada por varias elevaciones: por el sur, la Serra de Vernissa y de la Creu; cerros del entorno de la Montaña de Santa Ana, por el norte; montañas de la divisoria entre los ríos Cànyoles y Sellent, por el noroeste; y por el oeste, las estribaciones de la Sierra de Enguera.

L'Estret de les Aigües. Río Albaida. / Foto Estepa.

Los materiales cuaternarios, sedimentos aluviales arrastrados por ambos ríos, cubren la totalidad de las facies del Keuper, integradas por arcillas, yesos y margas, muy impermeables. La presencia de estos materiales del Trías es de gran importancia pues se trata de un contexto hidrogeológico general de los manantiales del Estret de les Aigües, que facilitan y complementan los recursos hídricos necesarios para el riego de tierras más bajas.

Los aportes aluviales del Albaida y del Cànyoles han colmatado las tierras más bajas, en particular el centro de la cubeta. Los regadíos tradicionales se localizan en los dominios de las terrazas fluviales, principalmente.

Antecedentes históricos de los sistemas de regadío

En los orígenes de los regadíos tradicionales setabenses hay quienes abogan por un pasado romano, mientras que otros historiadores defienden la tesis del origen musulmán. En el siglo XVIII, según Jaubert de Passà (1844), ya existían las principales acequias de la Costera, en particular aquellas que facilitan el riego de las huertas de Xàtiva. Del río Albaida, concretamente, cuyo caudal estaba repartido en 33 filas, destacaban: (a) la acequia de la Murta, que contaba con 9 filas y regaba unas 1.700 hanegadas de Xàtiva; (b) la acequia del Puig, que disponía 18 filas para el riego de unas 5.600 hanegadas, en los términos de Xàtiva, Genovés, Lloc Nou, Barxeta y Torre Lloris; (c) la acequia de Benifurt, que disponía unas 6 filas, para el riego de unas 1.000 hanegadas en Xàtiva; (d) y la acequia de Torre Lloris, que utilizaba las aguas sobrantes, en torno a 2 filas.

Xàtiva. / Foto derivada a partir de la Ortofoto de 2025. Institut Cartogràfic.

Además, se contaba en esta parte del territorio setabense, en el entorno del río Albaida, con la acequia de Bellús, que nace en el manantial de Bellús, con un caudal de 10 filas, y el destino del agua era mayoritariamente para uso doméstico de los habitantes de la ciudad de Xàtiva, además de centenares de hanegadas y facilitar el funcionamiento de dos molinos arroceros.

El nacimiento y la acequia de Bellús

El manantial se halla en la margen izquierda del río Albaida, en la partida de la Ombría de la Font, en término de Bellús, y de dicha surgencia parte la primera acequia del sistema de riego.

Azud de la Acequia Torre en Lloris. Río Albaida. / Fotos Estepa.

Una vez pasado L'Estret de les Aigües, la acequia continúa soterrada por la partida de la Cova Negra, y una vez descubierta, salva el Barranc del Pont Sec mediante el acueducto medieval de Les Arcadetes de Alboi o Bellús. La acequia de Bellús se sirve de un partidor que distribuye las aguas a la población setabense y a partidas de riego.

El sistema de riego de la Murta

El sistema de riego de la Murta se inicia en un azud emplazado en el sector más suroccidental del término del Genovés, limitando con el de Xàtiva. Riega la margen izquierda de la cuenca del río Albaida. En el recorrido de la acequia hallamos varios acueductos y minas que le permiten salvar los diferentes accidentes geográficos de su recorrido.

Font i Llavador dels 25Dolls. Xàtiva. / Foto Estepa.

A partir del tramo en el cual recibe los aportes de las aguas de Bellús, deriva el primero de sus brazales, el Brazal del Pla de la Mezquita. El Brazal de la Mota dels Cremats es el segundo en su recorrido. A la altura de la plaza de toros de la acequia de la Murta deriva subterráneamente otros tres brazales, que permiten el riego de la huerta septentrional setabense.

El sistema de riego de la acequia del Puig

El sistema de riego del Puig se origina en un azud ubicado en el sector más suroccidental del término del Genovés, al Oeste la pedanía de Alboi. Se localiza en la margen derecha del río Albaida, y facilita el riego de las partidas circundantes al Monte del Puig, repartidas entre los términos de Xàtiva, el Genovés, Lloc Nou d'en Fenollet, Torre Llorís (Xàtiva) y Barxeta.

El Puig desde la Ermita Sant Josep. / Foto Estepa.

En la partida de La Liorna, en término de Genovés, la acequia cuenta con el medidor de regulación de las aguas para cada canal, muy próximo al inicio del primero de los brazales principales de la Acequia del Puig, el Brazal del Albelló. Más adelante se halla el Partidor Real de la acequia, lugar de inicio de los demás brazales.

El sistema de riego de la acequia de Benifurt

El azud está ubicado en el sector más oriental del término de Xàtiva, en la partida de La Argoleja. Se halla sobre la margen derecha de la cuenca del río Albaida. El azud de la Acequia de Benifurt permite el riego de la partida homónima, localizada al norte de El Puig. Cuenta con dos ramales, para el riego de los sectores noreste y este. Las aguas sobrantes se dirigen a la Acequia de Torre Llorís.

El sistema de riego de Torre Llorís

El sistema de riego de Torre Llorís se inicia en un azud situado en la partida de Els Arenals, en Xàtiva, 3 km aguas abajo del azud de la Acequia de Benifurt. Riega tierras de la margen derecha del río Albaida, para la irrigación de la pedanía de Torre Llorís, en las proximidades del río Barxeta. El primer ramal es el Brazal del Molino de Torre Llorís que riega los campos de El Racó de Soler y los sobrantes desaguan en el río Barxeta.

El regadío histórico de Xàtiva. Río Albaida. / Estepa.

En cambio, la acequia principal salva el río Barxeta, mediante un acueducto del siglo XIX, el cual cuenta con más de 300 metros de longitud y 8 metros de altura, para el riego de tierras de Lloc Nou d'En Fenollet y Manuel.

BIBLIOGRAFÍA

Los sistemas de regadío en La Costera. Paisaje y patrimonio (2003), DGPC-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

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Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.