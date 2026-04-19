La Universitat de València y la Politècnica cobrarán 300 euros por reserva de plaza en sus másteres

Evitar que estudiantes verdaderamente interesados en cursar un máster en las universidades públicas se queden fuera por culpa de otros que se preinscriben en varios posgrados, ocupando una plaza y que después acaban renunciando. Es el principal argumento que ha llevado a las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana a pedir, cuatro de ellas lo hacen ahora por primera vez, dinero por adelantado en concepto de reserva de la plaza adjudicada durante el proceso de preinscripción que ya han abierto para el próximo curso 2026-2027

De 100 a 300 euros

Las dos 'grandes' del Sistema Universitario Público Valenciano (SIUPV), la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), exigen el pago obligatorio de una reserva de 300 euros. La Universidad de Alicante (UA) ha optado por fijar en 100 euros la cuantía, mientras que la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx solicita 150 euros. La primera universidad valenciana en instaurar esta medida fue la Jaume I (UJI) de Castelló, que lleva años exigiendo 100 euros en concepto de prepago de matrícula.

Se trata de una ‘prematricula’, así lo llama la UV, mediante la que aquellos aspirantes que tras la publicación de los resultados de la preinscripción hayan sido admitidos en un máster deben abonar antes de realizar la matrícula con el fin de "confirmar tu interés en ocupar la plaza", detalla la UPV en su web de información al estudiante sobre los 63 másteres que impartirá.

Sin reserva no hay matrícula

"Si no haces la reserva, no podrás matricularte en el máster en el plazo indicado en tu citación y se considerará que has renunciado a la plaza obtenida", añade la Politècnica. En las cinco universidades, este pago adelantado en concepto de reserva de plaza se descontará del importe total de las tasas de matrícula en el máster.

La Universitat, en la información que ofrece al estudiante sobre los 109 másteres y tres dobles titulaciones de máster oficiales que ofrece, explica que los 300 euros de prematrícula "aseguran el derecho a matricularse" en la plaza asignada y, además, dicha cantidad "cubre el primer pago de la matrícula".

Las universidades públicas que han decidido cobrar por primera vez ya una reserva en el proceso actualmente en marcha de admisión de las enseñanzas de posgrado , coinciden, como subraya la Politècnica, que "la no formalización de la matrícula o su posterior anulación no dará derecho a la devolución de este importe". "Este pago no es reembolsable, incluso si la persona admitida finalmente no formaliza la matrícula", advierte la UV.

Solo en un único supuesto no se perdería el pago de dicha reserva de plaza en caso de no formalizar la matrícula: si el alumno que ha hecho el pago de la reserva acaba obteniendo plaza en otro máster de la misma universidad que había elegido con mayor prioridad, pero estaba en lista de espera. "Si posteriormente te admiten en otro máster de la UPV elegido con mayor prioridad, la cantidad abonada se transferirá a la matrícula del nuevo máster", detalla la Politècnica.

No obstante, aclaran también las cuatro universidades, con posterioridad a la matrícula "se reintegrará el importe (de la reserva) a las personas que acrediten ser beneficiarias de exenciones o bonificaciones previstas en la normativa vigente", se lee en la web de la UPV.

Limitar los «abusos»

Con esta fórmula las instituciones académicas buscan "guardar" de algún modo la plaza a los estudiantes de una formación al alza y acabar con una problemática muy frecuente provocada por aquellos que obtienen plazas en varias universidades públicas y que después van descartando las que menos les encajan, lo cual acaba generando vacantes en el último momento que nunca llegan a ser ocupadas porque ya no pueden ser reasignadas.

Es más, para dotar de seguridad jurídica a la reserva de plaza, la Conselleria de Educación trabaja en la modificación de un decreto, a raíz del interés mostrado por las universidades para poner fin al "abuso" de preinscripciones que hasta ahora se han realizado sin coste económico.

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Esta práctica habitual tiene incidencia en los posgrados con más listas de espera como los másteres habilitantes que se exigen en España para ejercer profesiones reguladas (Profesorado de Secundaria, Abogacía, Arquitectura, Psicología General Sanitaria...).