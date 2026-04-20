Solo el 15% de los bomberos de Valencia intervino el día de la dana

Un informe elaborado por bomberos del Consorcio Provincial de Valencia evidencia la falta de movilización de agentes el día de la dana. Apenas el 15% de la plantilla de bomberos forestales fueron activados aquel fatídico 29 de octubre y el 85% del total fueron enviados a sus casas a las 19.30 horas, en plena emergencia y con decenas de municipios de la provincia inundados en comarcas como l'Hoya de Buñol, l'Horta Sud o la Ribera Alta. Son algunas conclusiones del informe aportado a la causa de la dana.

Elaborado por el jefe de la Unidad de Bomberos Forestales de Pedralba, el documento denuncia la escasa movilización de medios y que "la mayoría de las unidades no contaban con el material necesario para interveniren inundaciones". Asimismo, explica que se activaron apenas 19 bomberos de los 121 que había disponibles esa jornada. "Un total de 102 bomberos forestales (85%) fueron enviados a sus casas a las 19.30 horas", abunda tras incidir en que ese día "solo seis de las 26 de unidades" estaban "al completo" y que se movilizaron cinco unidades. Unicamente dos "para revisión de escalas" en los barrancos.

El informe defiende el trabajo de los compañeros que sí fueron movilizados, quienes "rescataron alrededor de 40 personas y trasladaron a zonas seguras a más de 150". Números que "aumentaron notablemente en los días posteriores" pese a que el día 30, unas diez unidades terrestres y dos helitransportadas "continuarontoda la jornada sin ser movilizadas".

"Fuimos retirados del Poyo para nuestra sorpresa"

Cabe recordar que los bomberos forestales constituyen una de las herramientas con la que contaba la Generalitat Valenciana, y en concreto la Conselleria de Interior, para vigilar barrancos y cauces el día de la catástrofe. Una trabajadora de Emergencias de la administración autonómica pidió al Consorcio Provincial la activación de una unidad para vigilar el barranco del Poyo. Así lo hizo con la unidad de Buñol, con cinco agentes.

"En Chiva constatamos que lo que pocas horas después se convertiría en un furioso torrente quedestruiría el centro de la localidad, en esos momentos apenas si corría un hilo de agua que no llegaba ni a rozar las franjas de la escala de medición", señala el informe de esta unidad, que al revisar la escala de Ribarroja vieron que "el caudal había descendido". "Para nuestra sorpresa fuimos retirados", recoge el relato. La investigación ha desvelado qu fue un sargento coordinador el que tomó esta decisión. "Desde entonces nos preguntamos qué hubiese ocurrido si nos hubiesen mantenido allí. ¿Podriamos haber avisado? ¿Se nos hubiese llevado la crecida?", prosigue el documento.

La jueza de la dana cree que la Generalitat Valenciana infrautilizó los medios que tenía a su alcance, no solo los bomberos sino también otros como agentes medioambientales, y que debería haber realizado una ronda de seguimiento con los agentes del Consorcio para verificar el estado de barrancos como el Poyo, que más tarde experimentó una súbita crecida y resultó en las mortíferas inundaciones que asolaron decenas de municipios en l'Horta Sud.

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El documento elaborado por los bomberos, de más de 60 páginas, señala que "huye de toda politización y búsqueda de culpables" con el objetivo de "mejorar la respuesta ante futuras emergencias" y concluye que "ante grandes catástrofes como la ocurrida a raíz de la dana urge una actualización de los protocolos y sus procedimientos, una formación de calidad y una modernización de los medios existentes".