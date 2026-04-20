El certificado clave para la regularización de migrantes colapsa los servicios sociales de Valencia

El certificado de vulnerabilidad es el certificado clave para la regularización de migrantes y ha colapsado los servicios sociales de Valencia durante la mañana de este lunes, cuando las oficinas de Correos, la Seguridad Social y las ONGs han comienzado a atender a migrantes para su regularización.

Estar en situación de vulnerabilidad deberá acreditarse mediante un certificado descargable desde la web de la Regularización. Este documento tendrá que ser validado y sellado por las autoridades competentes, es decir, por los servicios sociales o por las entidades colaboradoras.

Colapso

La obligación de presentar este certificado, aunque solo se exige en determinados supuestos, ha colapsado los servicios sociales municipales en algunas localidades, como València, por tercer día consecutivo. Por ello, desde 'Regularización Ya València' recuerdan que se trata simplemente de "cuñar un modelo que se descarga en la web", ya que la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en distintas ocasiones que "los migrantes que carecen de la documentación en regla son, de por sí, vulnerables".

Otro de los documentos clave para la tramitación del expediente es el certificado de antecedentes penales de España, del país de origen y de aquellos países en los que la persona haya residido durante los cinco años previos a su entrada en territorio español. Esta exigencia ha provocado largas colas en los consulados de la Comunitat Valenciana, que comenzaron el jueves y continuaron este viernes.

La regularizacion extraordinaria de migrantes colapsa los servicios sociales municipales de València / Fernando Bustamante

A ello se suman otros dos requisitos imprescindibles: el formulario de solicitud (un modelo específico disponible en el portal de la Regularización del ministerio) y una copia completa del pasaporte, de la cédula de inscripción o del título de viaje reconocido como válido en España.

Requisitos

Podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o encontrarse en situación administrativa irregular y haber llegado a España antes de esa misma fecha.

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El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, coincidiendo con el inicio de la tramitación telemática y del sistema de cita previa para la atención presencial. Tanto la vía telemática como la presencial permanecerán abiertas hasta el 30 de junio.