Dimite el subdirector de Formación del Profesorado tras reírse en un libro de los "estúpidos" y "peleles" profesores que se forman y equipara la pedagogía con "follar"

Dueño de los silencios y esclavo de las palabras, especialmente si han quedado registradas por escrito. Y más aun si entran en contradicción con las competencias de gestión pública de quien las escribe. En esa tesitura se situó Jordi Martí cuando acepto el cargo de subdirector general de Formación del Profesorado, en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Martí asumió responsabilidades en la formación de los docentes cuando tenía un libro publicado, en agosto de 2011, en el que ridiculiza a los profesores que acuden a cursos de formación. En la obra, que lleva por título "Educación 6.9. Fábrica de gurús" y va dirigido precisamente al "mundo docente", el autor utiliza de forma permanente metáforas sexuales para arremeter contra los profesores, la pedagogía, la metodología didáctica y los gurús formadores. Y, de paso, también banaliza el holocausto. Un empleado de la Conselleria de Educación (de la propia Subdirección General de Formación del Profesorado) remitió el pasado martes a los portavoces de Educación de los cuatro grupos parlamentarios de las Corts (PP, PSPV, Compromís i VOX) un escrito en el que denunciaba el contenido del libro y la idoneidad del autor para seguir en ese cargo. Como consecuencia de esta iniciativa, Martí ha presentado su dimisión.

En el escrito de ocho páginas, al que ha tenido acceso este diario, el anónimo denunciante recoge una relación párrafos que vienen a ser 'hits' de esta especie de ensayo sobre la formación del profesorado abordada con "lenguaje sexualmente explícito" y plagado de metáforas sexuales. En la cubierta del libro aparece un 'satisfyer', lo que ya da la medida exacta del contenido. El texto contiene, según el denunciante, "descripciones denigratorias del profesorado, expresiones que banalizan el Holocausto, y descalificaciones de los sistemas institucionales de reconocimiento docente". En el texto, se llama "estúpidos" y "peleles" a los profesores con vocación formativa.

"Los estúpidos compran bitcoins. Algunos, más estúpidos que los anteriores, compran anécdotas educativas. Y, finalmente, los más estúpidos de la pirámide van a ver a los que les cuentan esas anécdotas, compran sus libros y tienen sueños eróticos en los que, de forma muy libidinosa, se les acerca alguno de esos gurús al oído susurrándoles que, siempre que no tengan la mente sucia ni llena de conocimientos, pueden llegar al orgasmo educativo en sus aulas." Es uno de los pasajes del libro del Martí sobre el profesorado que asiste a cursos de formación.

"Gurús con tangas de leopardo (...) y deje homosexual"

Martí dice no entender a quienes "se postran como auténticos peleles" ante los "gurús" de la formación. En el libro, hasta se hace una disección del "estilismo" de los gurús. "Ese estilo incluye desde los tangas de leopardo que llevan los gurús, hasta los sujetadores con más o menos relleno en función de si la charla se da en centros educativos privados de organizaciones religiosas o en el 'puticlú' de la esquina", escribe Martí. Para rematar: "Solteros, sin hijos, heterosexual, ... el patrón de un buen gurú educativo. Eso sí, con necesidad de vender un cierto deje homosexual. No es cuestión de perder clientes". Se da la circunstancia de que el dimitido subdirector general estuvo vinculado a los centros de formación de la conselleria Cefire en la etapa en la que fue asesor técnico docente, a partir de 2019, con el Botànic. Luego prescindieron de sus servicios.

La pedagogía y las metodologías didácticas tienen para Martí un claro paralelismo sexual. Las metodologías educativas vienen a ser "lo mismo que el follar. Hay personas que follan y otras que no. Personas que prefieren estar arriba y otras abajo", explica el autor del libro, quien considera que los docentes tienen a buscar la zona de confort e intentar que adopten nuevas prácticas es "estar en un coitus interruptus permanente". "Esto de que te quieran follar educativamente y que, además tengas que pagar, con tu dinero o con dinero público, ese 'follamiento', resulta muy desagradable." Como molestar a alguien que está "en plena faena, dentro de una orgía", apunta para ir completando esta especie de 'kamasutra' pedagógico.

Tiza de Oro o "Pollón de oro"

Los premios a la excelencia docente tampoco merecen mucho reconocimiento por parte del hasta ahora subdirector general de Formación del Profesorado. Directamente los descalifica. "Lo que sucede en el ámbito educativo, con Grandes Profes, el Teacher Prize o la Tiza de Oro, es solo un reflejo de lo que sucede en otros ámbitos. No olvidemos que lo más visto en alguna de esas páginas web, donde puedes encontrar desde latinas, japonesas, gays, lesbianas, corridas, mamadas,... hasta tríos con ocho personas [...] son los vídeos que tienen más visualizaciones. [...] Los pollones tienen cada vez más adeptos [...]. Además, una vez se ha adquirido el Pollón de Oro... perdonad, la Tiza de Oro....", es la sofisticada broma sexual en el capítulo galardones.

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¿La política de exterminio del Holocausto en hornos crematorios como los de Auschwitz Birkenau es susceptible de una lectura sexual? La evidencia constata que el Zyklon B de las cámaras de gas ofrece cero resquicios para la chanza. Pero Jordi Martí encuentra el espacio justo para colocar el chiste sexual: "¿Os suena Goebbels? Pues para aquellos gurús que os pasáis por este libro, buscando nuevas estrategias para seguir trincando pasta de la incauta comunidad educativa, os refrescaré un poco la memoria. [...] Goebbels fue el ministro de Propaganda del régimen nazi [...] Encargado de difundir las bondades del Tercer Reich entre la población y afirmando que, como todos sabemos en la actualidad, lo de las cámaras de gas era simplemente una práctica sexual masoquista en la que se les fue un poco la mano."