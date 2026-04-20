Vaivén
El diputado del PP César Sánchez, expulsado de la comisión de la dana en el Congreso
El parlamentario de Alicante mantuvo un tenso interrogatorio con el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez
"¿Se guardó información? ¿No le pareció relevante? Murieron 200 personas". Así se dirigió este lunes en la comisión del Congreso de la dana el portavoz del PP, César Sánchez, a José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana. Fue un interrogatorio tenso, donde el diputado popular apenas dejó responder al compareciente durante 20 minutos de aseveraciones y algunas acusaciones.
"Usted falló", le espetó César Sánchez, que le responsabilizó de falta de información sobre el barranco del Poyo en un interrogatorio donde centró en el Gobierno de España las responsabilidades. "No se convierta en el portavoz del sanchismo", añadió.
La tensión no fue solo con el compareciente. La presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, llamó al orden en varias ocasiones a los diputados del PP. César Sánchez fue expulsado tras varios requerimientos, y no dejar al técnico de Aemet incluso cuando este tenía el turno de palabra. Todos los diputados del PP abandonaron la sala tras esta expulsión, apenas a 5 minutos del final de la sesión.
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