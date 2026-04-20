La falta de propuestas de Educación refuerza la amenaza de huelga indefinida del profesorado valenciano

El profesorado valenciano ha salido de la reunión como ha entrado: sin propuestas concretas de mejoras retributivas y sin un calendario concreto y comprimido de negociación para que esta sea ágil y rápida. La diferencia es que hoy el mensaje les ha llegado de boca de la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, quien les ha ofrecido "diálogo" y les ha asegurado estar trabajando en una propuesta de mejora de sus condiciones laborales, pero sin dar ningún tipo de detalle. El calendario lo marcarán los presupuestos de la Generalitat Valenciana, los cuales siguen sin fecha prevista de presentarse. Mismo punto que el jueves y, por tanto, los sindicatos mantienen abierta la amenaza de una huelga indefinida que podría complicar el final del curso escolar. Si no hay cambios o avances significativos, presentarán los detalles de la misma la próxima semana, como han explicado al finalizar la reunión.

Ese es el resumen de la reunión entre Ortí y los representantes sindicales de STEPV, CSIF, UGT y CCOO. El encuentro, que ha tenido lugar este lunes por la tarde, se produce después de que el jueves los sindicatos se negaran a negociar ante la ausencia de la consellera y del secretario autonómico Daniel Mcevoy. En ese mismo encuentro, la Conselleria les trasladó que no puede negociar las mejoras retributivas hasta el otoño porque depende de las nuevas cuentas. Educación esgrimía la semana pasada que, este año, ha superado "el límite establecido por la Ley de Presupuestos en más de 8.000 profesores", en palabras del director general de Personal Docente, Pablo Ortega.

Distintas versiones

Al finalizar el encuentro, la consellera Ortí ha explicado a los medios de comunicación que, por primera vez en 11 años, la Generalitat tiene un "gobierno dialogante", una propuesta sobre la mesa para mejorar el sueldo del profesorado y la" intención" de mejorarlo. Ha criticado, además, que este aspecto no estuvo en el calendario del Botànic en sus ocho años al frente de la Generalitat. Las posibles mejoras dependerán "de los presupuestos", pero está convencida de poder "llegar a un acuerdo" con una "propuesta real"; por el momento "no tienen cantidades exactas" sobre hasta qué punto podría ser este aumento salarial.

Preguntada sobre una posible estimación para el borrador de los presupuestos, no ha dado ninguna en la línea del president Llorca y el Consell de las últimas semanas. "Meter demasiada prisa cuando todo depende de los presupuestos, podría poner en riesgo el acuerdo", ha argumentado. Asimismo, ha pedido responsabilidad a los sindicatos ante la convocatoria de huelga para proteger los "derechos del alumnado" y no "causarles ningún tipo de perjuicio".

Los sindicatos han considerado esta valoración como un "chantaje" y creen que el derecho a la enseñanza está garantizado a través de los servicios mínimos; un derecho que no está reñido con el de defender simultáneamente su derecho a mejoras en sus condiciones laborales. La intención es mantener la convocatoria de huelga indefinida a partir de mayo, de la que informarán en breve, tanto sobre su calendario como de la fórmula elegida para ejercerla: si es general, por comarcas o por niveles educativos; una vía que permite alternan los paros como ya ocurrió en Cataluña. "Nos abocan a la huelga indefinida porque llevamos pidiendo soluciones desde septiembre", ha señalado Marc Candela de STEPV.

"La única novedad es que esta falta de propuestas la ha dicho hoy la consellera que es la máxima responsable -, afirma Xelo Valls de CCOO-. La indignación continúa y, por tanto, seguiremos pidiendo que queremos negociar lo que llevamos reclamando desde septiembre". Esto supone un nuevo "mazazo" aunque no tan "duro como el del jueves", ha dicho Mayte Tarazona de UGT. "Hoy teníamos la última esperanza y no se ha podido realizar -, ha añadido-. Nos vamos de vacío y decepcionados porque la consellera no nos ha transmitido ninguna propuesta, sigue diciendo que está en el camino".

La falta de concreción de Conselleria no ha gustado tampoco a Anpe, que no ha participado en la concentración, y que valora el encuentro como "un punto de inflexión" al no "haber ninguna propuesta de subida salarial para los docentes". Así lo ha expresado su representante Lauren Bárcenas, que defiende el diálogo, pero que convocará a sus bases tras el encuentro. Por su parte, CSIF califica la situación de "insostenible" porque los profesionales "están hartos de la falta de reconocimiento y de la discriminación salarial respecto a sus compañeros de otras autonomías españolas", como ha expresado en un comunicado.

Concentración previa

El profesorado ha calentado el encuentro con una concentración previa a las puertas del edificio de Conselleria. Allí los representantes sindicales han explicado que la reunión tenía dos objetivos. El primero es establecer el calendario de negociaciones con seis puntos de debate y no los cuatro que proponía Educación -salarios, reducción de burocracia, plantillas y fomento del valenciano- y comenzar a negociarlos ya. Y el segundo es pedir que la modificación presupuestaria, la excusa dada por la Conselleria el jueves, no suponga un freno a la negociación. Ni uno ni otro se han conseguido.

“Tenemos que hacer como siempre y negociar durante el curso de forma real y efectiva”, ha explicado Marc Candela de STEPV antes de entrar al encuentro. Y ha añadido: “Si lo de hoy no sale bien, tenemos que continuar con la movilización porque tenemos mucha fuerza ahora y tenemos que mantener la presión”.

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Sindicatos concentrados a las puertas de la Conselleria de Educación antes de la reunión. / Miguel Ángel Montesinos

Por su parte, la representante de CCOO, Xelo Valls, ha asegurado que “no se pueden hacer propuestas ni negociaciones sin dinero”. Los recursos económicos son necesarios para varias de sus peticiones: aumento de plantilla, bajada de ratos o la mejora de las infraestructuras. El último en tomar la palabra ha sido el de UGT. Este ha recordado que el conseller de Hacienda, de quien depende la modificación presupuestaria es José Antonio Rovira, el antiguo titular de Educación. “Estamos ante un gobierno indigno que insulta y menosprecia al profesorado”.