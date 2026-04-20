El Feminario de la Diputación reclama una ley de abolición y protección social para las mujeres explotadas sexualmente

La Diputació de València ha presentado este lunes su noveno Feminario, el foro de debate en clave feminista que, esta vez, reclamará la abolición de la prostitución como respuesta a la explotación sexual de las mujeres. Acompañada por el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, la vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de Igualdad, ha señalado que la prostitución “reproduce la dominación patriarcal y normaliza la violencia sexual”. En respuesta a una cuestión clave en la agenda feminista y de los derechos humanos, el Feminario reflexionará sobre esta desigualdad estructural que “no es un trabajo, sino un negocio lucrativo para los proxenetas”, ha añadido Enguix.

El presidente Mompó, por su parte, ha considerado que “cuando una realidad atraviesa de forma tan directa la dignidad de las personas, la política no puede limitarse a observar, debe posicionarse”. Coincide el máximo responsable provincial con Natàlia Enguix en que la prostitución “es en muchos casos la expresión más dura de la desigualdad estructural”, y por ello alza la voz para decir “no a la explotación sexual, porque no puede verse como normal aquello que representa con crueldad la vulnerabilidad de las mujeres”. “No es un debate fácil, pero por eso precisamente es más necesario”, ha manifestado Vicent Mompó.

El Feminario que se celebrará los días 7 y 8 de mayo en el complejo cultural la Petxina “aborda ese reto de tratar la prostitución desde una mirada crítica, con el horizonte de la justicia social y la igualdad efectiva”, apunta Mompó, en la línea de los datos expuestos por la vicepresidenta Natàlia Enguix, quien ha hecho referencia al macroestudio del Ministerio de Igualdad sobre trata y prostitución publicado en 2024, donde el 80% de las mujeres que se prostituyen en España presentaban indicadores de explotación sexual. “No es una elección individual, ni un trabajo. Es una industria que normaliza la explotación y de la que se benefician los proxenetas y puteros que actúan impunemente”, lamenta Enguix.

La diputada de Igualdad ha anunciado el programa del congreso ‘Prostitución. El abolicionismo como respuesta’, que se abrirá en la tarde del jueves 7 de mayo con la ponencia inaugural de la escritora Rosa Cobo (16.30 horas). La directora de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía aportará una visión integral del contenido del Feminario, que a continuación proyectará el documental de Mabel Lozano ‘Abril, hoy no es invierno’, el terrible relato de la violación de una niña con parálisis cerebral, ofrecida por aquellos que debían cuidarla y protegerla (17.30 horas)

Vicent Mompó y Natàlia Enguix han aprovechado la presentación para abrir oficialmente las inscripciones al noveno Feminario, a través de la web https://feminariovalencia.es/web.html#inicio

Mesas de debate

El debate propiamente dicho se iniciará en la tarde del jueves con la profesora de Filosofía Moral de la UNED Ana de Miguel, la profesora de Sociología y directora del grupo de investigación Viosex, Esther Torrado, y Carolina López, superviviente de explotación sexual y experta en violencias sexuales. La periodista y escritora Nuria Coronado moderará la mesa (18.30 horas).

La matinal del viernes se abrirá a las 10 horas con un nuevo debate a tres bandas, explorando esas nuevas vías de explotación sexual a través de las redes sociales y sus plataformas. Intervendrán la maestra y presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Laura Barrios; la politóloga Julia Salander; y la investigadora y docente Lydia Delicado. La moderadora, en esta ocasión, será la activista y divulgadora feminista Sindy Takanashi, que vivió en primera persona el drama de la explotación sexual con apenas 17 años.

La última de las mesas de debate, antes de las conclusiones finales a cargo de la vicepresidenta Enguix, abordará la necesaria regulación normativa del abolicionismo con la abogada Charo Carracedo y las periodistas Graciela Atencio y Kajsa Ekis Ekman. La psicóloga y agente de Igualdad de Oportunidades Laura Berja ejercerá de moderadora (12 horas)

Protección social

El presidente Mompó ha dejado claro el modelo que defiende la Diputación: “en primer lugar, la persecución firme de las redes de tráfico y explotación; en segundo lugar, la protección integral de las mujeres en situación de prostitución con recursos reales y alternativas de vida; y en tercer lugar la convicción de que una sociedad que aspira a ser plenamente igualitaria no puede asumir la prostitución como elemento normalizado de su estructura social”.

En opinión de Natàlia Enguix, “no puede haber abolicionismo sin derechos”. La vicepresidenta de la Diputación defiende que el feminismo “es abolicionista”, y propone modelos como el nórdico, donde encontramos países como Suecia, Francia o Irlanda que penalizan la demanda y el proxenetismo, despenalizan a las mujeres y garantizan políticas públicas de recuperación integral de las mujeres prostituidas.

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En el caso nacional, la responsable de Igualdad insiste en reivindicar ante el Gobierno central “una auténtica ley abolicionista de la prostitución que no se centre únicamente en la reforma del Código Penal”. Enguix tiene claro que “no puede haber abolición sin derechos, ya que la penalización de la demanda sin un sistema sólido de protección social puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres”, ha concluido Enguix, quien invita a todas y todos a seguir el Feminario del 7 y 8 de mayo en la Petxina, o bien a través del canal Youtube de la Diputación.