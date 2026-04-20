Isabel Olmos defiende que la regularización de inmigrantes “pone luz sobre una realidad que ya existe”

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, destaca la importancia de la regularización extraordinaria de 100.000 inmigrantes en la Comunitat Valenciana y subraya que esta medida permitirá reconocer derechos a personas que llevan años trabajando en distintos sectores.

“Son personas que ya llevan unos cuantos años trabajando en nuestra tierra y que ahora por fin van a poder ver reconocidos sus derechos”, afirma Olmos, quien añade que este proceso también permitirá reforzar su contribución a los servicios públicos.

La periodista advierte, no obstante, de que la documentación derivada de esta regularización ya está provocando largas colas en ayuntamientos valencianos. “La burocracia que se necesita para la regularización está generando largas colas”, señala, al tiempo que reclama más apoyo de personal administrativo y funcionario para evitar el colapso de la administración.

Olmos también pone en valor la aportación social y laboral de las personas migrantes. “Aportan calidad, ciencia, talento y una cantidad de valores que nuestra sociedad requiere”, sostiene.

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“Aportan calidad, ciencia, talento y una cantidad de valores que nuestra sociedad requiere”

Por último, defiende que esta medida visibiliza una realidad que hasta ahora permanecía oculta. “Esta regularización pone luz sobre una realidad que existe” y permite que las personas beneficiadas puedan estar “mucho más asentadas, con mejores derechos y con mejor contribución a nuestra sociedad”, concluye.