Las oficinas de Correos, la Seguridad Social y las ONGs comienzan en Valencia a atender a migrantes para su regularización

Las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y ONGs comienzan este lunes a atender presencialmente a migrantes para tramitar la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

Las citas presenciales se gestionan en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado franjas horarias específicas para evitar interferencias con el resto de trámites, que seguirán desarrollándose con normalidad en estas oficinas.

Las solicitudes podrán presentarse de lunes a viernes en los siguientes horarios:

en las oficinas de la Seguridad Social , de 16.00 a 19.00 horas ;

, de ; en Correos , de 8.30 a 17.30 horas ;

, de ; y en las oficinas de Extranjería, de 16.00 a 19.00 horas.

¿Cómo solicitar cita previa?

A través del portal de Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mediante Cl@ve, se puede elegir oficina, fecha y hora para pedir cita previa.

Quienes no dispongan de sistema Cl@ve pueden consultar los requisitos para obtenerlo o pedir a otra persona que sí tenga acceso a este servicio que solicite la cita en su nombre.

También es posible pedir cita previa mediante un formulario web. En este caso, no se podrá elegir ni la oficina ni la fecha, ya que se asignará la opción más cercana en función de los datos facilitados.

Otra vía para solicitar cita es llamar al teléfono 060, con atención en español. El horario es de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas, de lunes a viernes.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía utilizada para iniciar la solicitud. Por ello, se recomienda cumplimentar con especial atención los datos personales y de contacto —teléfono, correo electrónico y dirección postal— en el momento de la petición. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Requisitos

Podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o encontrarse en situación administrativa irregular y haber llegado a España antes de esa misma fecha.

Noticias relacionadas

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, coincidiendo con el inicio de la tramitación telemática y del sistema de cita previa para la atención presencial. Tanto la vía telemática como la presencial permanecerán abiertas hasta el 30 de junio.