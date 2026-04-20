Las ONG exigen a Servicios Sociales de Valencia que firmen certificados de vulnerabilidad: "No atienden a la gente y nosotros no damos abasto"

Las ONG que se presentaron voluntarias para ser entidades colaboradoras en el proceso de regularización de migrantes no dan abasto. A sus puertas se agolpan las personas que están reuniendo la documentación necesaria para presentar su solicitud al proceso de regularización extraordinaria. Hoy es el primer día para poder presentar el expediente de forma presencial, pero las personas migrantes que hoy colapsan las entidades sociales lo que quieren es el certificado de vulnerabilidad.

El certificado de vulnerabilidad es un modelo "tipo" que solo pueden emitir o la administración pública competente (los servicios sociales municipales) o las entidades sociales que se registraron como colaboradoras de extranjería para este proceso. Sin embargo, las entidades sociales aseguran que están desbordadas porque el Ayuntaminto de Valencia "ha hecho un cuello de botella con las solicitudes, que registra lsa petición pero no emite informes. No están atendiendo a la gente, de hehco nos están derivando a la gente y nosotros no tenemos músculo para el aluvión de perosnas que estamos recibiendo. Hay gente durmiendo en la calle para que les atendamos", explican desde la Fundación Altius, donde han repartido citas para toda la semana, a razón de 100 diarias.

Desde Valencia Acoge tampoco entienden que los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de València "no estén atendiendo" a la población migrante para el proceso de regularización extraordinaria. "Nosotros empezaremos a emitir informes de vunerabilidad en dos días, en cuanto sepamos con certeza si la firma debe ser digital o sirve la firma manual. Sabemos que el sello sí es necesario y que la firma debe ser de un trabajador social pero dudamos en si la firma manual no será válida así que lo queremos comprobar", explican.

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La "inacción" bloquea el proceso

Desde el movimiento Regularización Ya València ya alertaron de que la "inacción" de los servicios sociales municipales podía bloquear el proceso. "Le pedimos a los ayuntamientos que faciliten las citas, atiendan a la población y den información. Los Servicios Sociales deben estar dispuestos a firmar los certificados de vulnerabilidad sin tener que pedir a las personas el padrón o darlas de alta en el sistema. Es un certificqado que solo sirve para el proceso de regularización extraordinario. Es un modelo hecho solo por y para eso. De hecho fue la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien dijo que una personas sin la documentación en regla es vulnerable."