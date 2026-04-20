PP y Vox rechazan que el Consell elabore el reglamento de À Punt tras año y medio pendiente

El PP y Vox han unido sus votos de nuevo en las Corts para rechazar, en esta ocasión, que el Consell asuma la elaboración de la carta de servicios de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), como pedía el PSPV. Los socialistas han presentado esta iniciativa ante la comisión de Espacios Audiovisuales ante el "retraso" que acumulan los grupos parlamentarios de las Corts, que según la ley debían confeccionarlo en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, en mayo de 2024.

La carta de servicios es el documento que debe desarrollar y desgranar el reglamento de la televisión pública valenciana, algo así como su hoja de ruta. Entre otras cuestiones que citan los socialistas en su petición, señalan que debe concretar objetivos de audiencia, las aportaciones presupuestarias de la Generalitat, el porcentaje de contenidos externalizados o los relativos a las obras de productores valencianos independientes. Además, es un elemento necesario para elaborar a partir de él el contrato programa.

La portavoz socialista del área, Mercedes Caballero, señala que la ley es "clara" a la hora de los plazos. "Han pasado dos años y nada", lamenta la diputada, que critica que el PP no haya presentado todavía una propuesta y reclama que el Consell asuma esa tarea y remita el texto después a las Corts. Caballero recuerda que el PP andaluz de Juanma Moreno ha seguido este camino recientemente.

Sin embargo, el PPCV descarta de plano este extremo. El portavoz popular en la comisión, José Juan Zaplana, admite que tal vez se pecó de optimismo a la hora de fijar esos tiempos y que los seis meses se han quedado cortos, pero asegura que la redacción está avanzada y que, mientras tanto, À Punt funciona sin problemas. El diputado apunta que antes de verano podría presentarse la propuesta en las Corts, para la que está negociando con Vox.

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Por otra parte, populares y voxistas se han puesto de acuerdo también para sacar adelante dos medidas, una de cada grupo. A propuesta del PP, se ha aprobado una campaña promocional para que la televisión pública ceda espacios publicitarios gratuitos a empresas afectadas por la dana, mientras que por iniciativa de Vox se ha validado una moción para instar a la corporación audiovisual a emitir un programa que combata la despoblación a partir de contenidos que "visibilicen los atractivos y el valor añadido de las zonas de interior".