El PP valenciano pide que los universitarios de Enseñanzas Artísticas Superiores puedan optar a las becas de intercambio

Los estudiantes universitarios que realizan un intercambio pueden acceder a becas como la Luisa de Medrano, que les permite obtener hasta 900 euros al mes para facilitar el intercambio a otros centros nacionales. Sin embargo, desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) denuncian que estos procedimientos dejan fuera al alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores -música, danza arte dramático, diseño o artes plásticas- que no tiene las mismas oportunidades que el resto del alumnado. La petición la hará a través de una proposición no de ley, que han presentado en las Corts Valencianes, con la que quieren instar a la ministra Diana Morant, la valenciana responsable de las Universidades, a garantizar la igualdad de oportunidades entre todo el alumnado de educación superior.

"La actual redacción de muchas convocatorias limita su alcance a los estudios universitarios -, asegura la portavoz de universidades de los populares, Lola Roch- y deja fuera de facto a estos estudiantes, pese a que cuentan con titulaciones de grado y máster plenamente reconocidas en el sistema educativo".

Según Roch, esta exclusión genera una "desigualdad injustificada" entre el alumnado porque "cursan estudios superiores en igualdad de nivel académico, pero no reciben el mismo trato en el acceso a ayudas públicas". Por eso, la proposición no de ley pide al Ejecutivo "garantizar que toda normativa, programa o convocatoria en materia de educación superior incluya expresamente estas enseñanzas".

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Más de 20.000 alumnos

Las Enseñanzas Artísticas representan un amplio porcentaje de los estudios universitarios en la Comunitat Valenciana, ya que cuentan con más de 20.000 alumnos y alumnas en los diferentes centros, tanto públicos como privados. "Desde la Comunitat Valenciana, con una amplia tradición en enseñanzas artísticas superiores, defendemos que ningún estudiante quede atrás por un vacío normativo que establece el Gobierno de España y solicitamos su inmediata inclusión", concluye Roch.