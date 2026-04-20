El profesorado calienta la reunión con la consellera de Educación para negociar y frenar la huelga

El profesorado de la Comunitat Valenciana se ha concentrado este lunes por la tarde ante la Conselleria de Educación minutos antes de la reunión de los cuatro sindicatos de la mesa sindical -CSIF, UGT, CCOO y STEPV- con la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, para retomar el calendario de negociaciones ante la amenaza de huelga indefinida para el final del curso. El encuentro tiene lugar después de que el jueves se cancelara la primera reunión programada, con las nóminas como principal punto, porque los sindicatos solicitaron la presencia de Ortí o algún representante con capacidad de “tomar decisiones”. Educación dio la negativa a debatir este punto hasta "el otoño" por no poder hacer una modificación presupuestaria.

La reunión de hoy tiene dos objetivos. El primero es establecer el calendario de negociaciones con seis puntos de debate y no los cuatro que proponía Educación -salarios, reducción de burocracia, plantillas y fomento del valenciano- y comenzar a negociarlos ya. Y el segundo es pedir que la modificación presupuestaria, la excusa dada por la Conselleria el jueves, no suponga un freno a la negociación. “Tenemos que hacer como siempre y negociar durante el curso de forma real y efectiva”, ha explicado Marc Candela de STEPV antes de entrar al encuentro. Y ha añadido: “Si lo de hoy no sale bien, tenemos que continuar con la movilización porque tenemos mucha fuerza ahora y tenemos que mantener la presión”.

Críticas de todos los sindicatos

Por su parte, la representante de CCOO, Xelo Valls, ha asegurado que “no se pueden hacer propuestas ni negociaciones sin presupuesto”. Los recursos económicos son necesarios para varias de sus peticiones: aumento de plantilla, bajada de ratos o la mejora de las infraestructuras; este último no está hasta hoy sobre la mesa por parte de la Generalitat. “Si quieren, puede -, ha añadido. Es una cuestión de voluntad”. Y ha destacado que la actitud de Conselleria les ha llevado a unirse todos los sindicatos en su contra.

El último en tomar la palabra ha sido el de UGT. Este ha recordado que el conseller de Hacienda, de quien depende la modificación presupuestaria es José Antonio Rovira, el antiguo titular de Educación. “Estamos ante un gobierno indigno que insulta y menosprecia al profesorado”.

El argumento de Educación

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, aseguró el jueves que se ha comunicado a los sindicatos la situación: "hemos superado el límite establecido por la Ley de Presupuestos en más de 8.000 profesores y por tanto lo que hemos trasladado es un mensaje muy simple". Ese mensaje es, dice, que "a día de hoy no podemos hacerles una propuesta porque se ha producido ese exceso de gasto". "Pero estamos comprometidos a seguir con la negociación en el momento en que podamos, en el momento en que la Ley de Presupuestos contemple ese incremento", ha indicado.

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Redacción Levante / STEPV

Desde el STEPV, su portavoz, Marc Candela, se grabó un vídeo desde el interior de la sala de reuniones, de donde este sindicato y los otros se negaron a moverse y han exigido la presencia de la consellera o el secretario autonómico. “La Conselleria nos empuja a marchas forzadas a convocar la huelga indefinida en mayo”, defendía Candela, una afirmación que ha mantenido este lunes antes del inicio de la reunión. La dilación hasta otoño la consideró como “una burla en toda regla a todas las movilizaciones que llevamos en marcha”.