El sector 'ultra' abandona la causa de la dana sin conseguir salpicar al Gobierno central

La investigación judicial sobre la gestión de la dana asiste a la retirada de algunas acusaciones controvertidas. La causa cuenta ahora con dos acusaciones menos de las casi cuarenta que estaban personadas. Las asociaciones Liberum y HazteOir han decidido abandonar el procedimiento año y medio después de que se iniciara la investigación y sin haber alcanzado el éxito en su empresa: implicar también a los responsables dependientes del Gobierno central. Las plataformas han presentado al juzgado la renuncia a seguir ejerciendo su acusación mientras se diluye la actividad de otras consideradas del sector 'ultra' o conspiranoico.

Las dos asociaciones han hecho efectiva la salida del procedimiento casi al mismo tiempo, se desconoce si en una estrategia coordinada en plena Semana Santa. En el caso de Liberum, el escrito presentado por sus abogados justifica su decisión en que “concurren múltiples acusaciones populares ya personadas”, lo que, a su juicio, “genera una excesiva dispersión de partes con intereses coincidentes y una evidente duplicidad de escritos y actuaciones”. Entiende la entidad que “por razones de economía procesal y de saneamiento del proceso" resulta "más adecuado que nuestra representación se aparte de la causa, evitando reiteraciones innecesarias y contribuyendo a la simplificación y agilización del procedimiento”.

Estas circunstancias ya concurrían desde casi el principio de la investigación hasta el punto de que los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso, solicitaron a la jueza que aglutinara las acusaciones en la macrocausa para simplificar el proceso. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, casi año y medio después del inicio de las indagaciones, cuando se ha decidido la entidad, inmersa en grandes causas mediáticas como el 'caso mascarillas', el 'caso hidrocarburos' o el del accidente de Adamuz. La asociación acostumbra a solicitar a través de sus canales de comunicación ayuda económica para sostener estas acciones, incluyendo también la batalla contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). "Para sostener tantos frentes necesitamos más recursos: procuradores, desplazamientos, material técnico y abogados para no dejar escapar a ningún implicado", suplica Liberum en algunos de sus mensajes a través de Telegram.

En la instrucción de la dana, Liberum ha batallado para que se investigara a los representantes del Gobierno central, entre ellos a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. También ha intentado ahondar en el papel del Consejo de Seguridad Nacional. Sin éxito, porque tanto la jueza de la dana como la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han rechazado estas pretensiones en varias ocasiones al insistir en que las competencias de protección civil son autonómicas. No hay que olvidar también que la presidenta de la entidad, Concepción Cuevas, compareció en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes invitada por el PP y Vox y agitó la teoría de la conspiración de que el número oficial de víctimas, 230 según los últimos registros, no es el real.

Por su parte, también se ha salido de la causa HazteOir. La asociación ultraconservadora anunció la pasada semana el desistimiento de su acusación popular y su renuncia a su acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”. Su participación en la causa ha sido más bien escasa más allá de querellarse en vano contra Bernabé, Polo y otros trabajadores de la CHJ, organismo dependiente del Gobierno

La falta de acusación contra los dos únicos investigados hizo que la jueza de la dana considerara que su intervención no respondía "a los fines de la acusación popular". "No existiendo ninguna otra persona frente a la cual ejercitar la acción penal, su participación en el procedimiento carece de sentido", señaló la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que más tarde vio cómo la Audiencia revocaba su decisión y devolvió a HazteOir a la causa al señalar que "por el momento, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse durante el procedimiento a la vista de la actuación de dicha parte, resulta prematuro afirmar que su personación responde a fines diferentes de los que justifican la acusación popular".

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Con todo, ambas asociaciones han abandonado ya el procedimiento y han recuperado los 6.000 euros de fianza. Mientras, la actuación de otros letrados conocidos del sector agitador de la causa, como el "youtuber" Rubén Gisbert, ha descendido notablemente. El abogado, conocido por ser despedido del programa de Íker Jiménez tras ser "pillado" manchándose de barro en un "reportaje" durante la dana, representa a familiares de cuatro víctimas y se querelló contra la magistrada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que rechazó sus pretensiones, pero su actividad en el seno de la causa ha descendido notablemente. "Ya no viene casi nunca", reconocen varios letrados. Al igual que la representación de Vox, personado como acusación popular, cuyo interés parece haber descendido conforme ha bajado el suflé de la causa.