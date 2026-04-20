Nueva mañana de complicaciones en el tráfico en Valencia, con la típica de una mañana laborable con mucha densidad en los accesos metropolitanos, con especial presión en A-7, CV-35, V-30 y V-31.

La Dirección General de Trafico muestra en la provincia de Valencia un panorama marcado sobre todo por retenciones de hora punta de entrada a la ciudad y su área metropolitana, especialmente entre las 7.14 y las 8.30 horas.

El accidente

Un accidente en la V-31 dificulta la circulación de este lunes en Valencia, en sentido Alicante, según la DGT. A escasos kilómetros de la rotonda de los anzuelos, dificulta la salida de coches de la ciudad.

La congestión se concentra en los accesos habituales a València. En la A-7 hay tráfico irregular entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia hacia Alicante, entre Museros y El Baró también hacia Alicante, y en sentido contrario entre Polígono Industrial Sur hacia la zona de Cruz de Gracia y Barcelona.

En la CV-35 también hay varias retenciones entre San Antonio de Benagéber, Cruz de Gracia, Lloma Llarga y Burjassot, incluyendo la vía de servicio en Cruz de Gracia, uno de los puntos más cargados de la mañana.

Área metropolitana

En la V-30 y V-31 también hay mucho tráfico en los corredores del sur y oeste, con retenciones entre Quart de Poblet y La Luz, Benimàmet-Beniferri y Mislata, Alfafar, Silla, Massanassa y Horno de Alcedo.

Noticias relacionadas

Lo mismo ocurre en la V-21 entre Alboraya y València, en CV-36 entre Picanya y Horno de Alcedo, y en CV-30 / CV-31 por Paterna, Terramelar y Quart de Poblet.