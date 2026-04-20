Circulación
Un accidente en la V-31 dificulta la circulación de este lunes en Valencia
Un alcance originado a escasos kilómetros de la rotonda de los anzuelos dificulta la salida de coches de la ciudad
J.Roch
Nueva mañana de complicaciones en el tráfico en Valencia, con la típica de una mañana laborable con mucha densidad en los accesos metropolitanos, con especial presión en A-7, CV-35, V-30 y V-31.
La Dirección General de Trafico muestra en la provincia de Valencia un panorama marcado sobre todo por retenciones de hora punta de entrada a la ciudad y su área metropolitana, especialmente entre las 7.14 y las 8.30 horas.
El accidente
Un accidente en la V-31 dificulta la circulación de este lunes en Valencia, en sentido Alicante, según la DGT. A escasos kilómetros de la rotonda de los anzuelos, dificulta la salida de coches de la ciudad.
La congestión se concentra en los accesos habituales a València. En la A-7 hay tráfico irregular entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia hacia Alicante, entre Museros y El Baró también hacia Alicante, y en sentido contrario entre Polígono Industrial Sur hacia la zona de Cruz de Gracia y Barcelona.
En la CV-35 también hay varias retenciones entre San Antonio de Benagéber, Cruz de Gracia, Lloma Llarga y Burjassot, incluyendo la vía de servicio en Cruz de Gracia, uno de los puntos más cargados de la mañana.
Área metropolitana
En la V-30 y V-31 también hay mucho tráfico en los corredores del sur y oeste, con retenciones entre Quart de Poblet y La Luz, Benimàmet-Beniferri y Mislata, Alfafar, Silla, Massanassa y Horno de Alcedo.
Lo mismo ocurre en la V-21 entre Alboraya y València, en CV-36 entre Picanya y Horno de Alcedo, y en CV-30 / CV-31 por Paterna, Terramelar y Quart de Poblet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- Fallece Miri, una de las elefantas del Bioparc tras un accidente trágico
- Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan
- De Torrent o Cheste al Ciutat de València: Alternativas cada vez más abiertas a La Ciutat de les Arts
- El valenciano de Benifairó, Simat, Barx y Tavernes de la Valldigna: una variedad única entre la Safor y la Ribera
- La vendedora más joven del mercado de Russafa: 'La vida me ha cambiado por completo
- Cullera inicia la regularización del paseo marítimo de cara a su remodelación integral