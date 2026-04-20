El traslado "forzoso" de anestesistas al hospital La Fe de València cancelará 70 cirugías al mes en el Arnau de Vilanova-Llíria hasta julio

La Conselleria de Sanidad está recurriendo al decreto de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), conocidas como macroáreas, para mover "forzosamente" a anestesistas del hospital Arnau de Vilanova-Llíria a La Fe de València y cubrir, así, un déficit de 12 facultativos cuyas plazas quedaron desiertas en la adjudicación de puestos de características específicas. Esta situación la denunciaron el viernes CSIF y Simap; pero ahora se conoce que el cierre de un quirófano diario en el departamento del Arnau obligará a cancelar una media de 70 cirugías al mes hasta julio como mínimo, en un departamento donde la demora es de 69 días, según la última actualización de las listas de espera de Sanidad del mes de diciembre.

El dato lo ofrece UGT este lunes. Si un mes tiene una media de 20 días laborables, si cada quirófano realiza normalmente tres o cuatro cirugías diarias dependiendo de la gravedad y complejidad de la misma; la cifra total de intervenciones canceladas deja la cifra total en 70 procedimientos, aproximadamente. El cierre de los quirófanos comenzó el pasado jueves, según certifica el sindicato, y afecta a varias especialidades, tales como Cardiología, Oftalmología, Ginecología u otras intervenciones "que requieren sedación en consultas externas o radiología".

El departamento ha celebrado este lunes una junta de personal extraordinaria en la que los sindicatos han mostrado su desacuerdo por esta decisión. Según la gerencia, esta se tomó después de una comisión, en la que participaron la gerencia de ambos hospitales, en la que se abordó que La Fe "tiene un problema con la lista de espera de prioridad 1 por la falta de especialistas", con una demora media de 30 días. Fuentes de la propia Conselleria defendían el viernes que se trataba de una solución "temporal" y que no perjudicaría a "ninguna intervención de prioridad 1", aunque durará como mínimo hasta el 30 de junio.

Este tipo de pacientes son los que requieren de una cirugía urgente para seguir con vida y son, además, el indicativo escogido por Sanidad, desde la llegada de Marciano Gómez a la Conselleria, para resaltar la "buena" evolución de las listas de espera. Esto está generando un fenómeno contado en Levante-EMV en varias ocasiones: se reducen los pacientes con prioridad 1, pero se están disparando los que llevan más de medio año en la lista; los ideales para derivar a la privada a través del Plan de Choque.

Una posible "vulneración"

UGT defiende que esta "movilidad forzosa" incumple los requisitos establecidos en decreto 192/2017 que establece el hospital y sus centros adheridos como destinos donde poder trabajar, pero la ley "exige una resolución motivada que acredite la necesidad asistencial", algo que parece que no se ha producido. Sin embargo, el decreto 2/2024, por el que se crearon las macroáreas, permite mover al personal dentro de una misma ASI por un tiempo máximo de 90 días al año. Desde el sindicato trasladan su preocupación porque, bajo este sistema, el "hospital grande puede dejar desabastecido al pequeño si lo necesita", una perniciosidad del funcionamiento de las macroáreas.

Archivo - Quirófano / HOSPITAL NIÑO JESÚS - Archivo

En la reunión celebrada hoy, el sindicato ha propuesto dos soluciones: aumentar los módulos de refuerzo por las tardes, que están bajo mínimos; y ofrecer las plazas desiertas en comisión de servicios porque tienen constancia de profesionales interesados en ellas. Además, por el momento, no se habría producido una negociación sobre "el aumento de retribuciones para los anestesistas de Llíria que se han de desplazar más kilómetros".

El germen del problema

El traslado "forzoso" tiene su origen en la adjudicación de plazas de características específicas, una serie de puestos que, en el caso de La Fe, tenían requisitos muy concretos, los cuales cerraron la puerta a gran cantidad de profesionales. De hecho, UGT denuncia que esos puestos podrían haberse cubierto con profesionales a quienes se "les impidió optar" y se "vieron obligados a desplazarse a municipios más lejanos".

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Se les impidió optar, pero ante la necesidad la gerencia de La Fe no tiene reparos en recurrir a ellos. A anestesistas especializados en el ámbito comarcal con una cartera "de procedimientos diferente a la de la Fe", explica UGT en un comunicado. Al desplazarse "forzosamente", no conocen los espacios, el instrumental, ni los sistemas informáticos. Además, el sindicato denuncia que tampoco "se les ha facilitado información sobre los horarios o las funciones concretas que deben asumir".