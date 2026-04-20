Vox fuerza la declaración de Barrachina en la comisión dana de las Corts por la presa de Buseo

La comisión de investigación sobre la dana de octubre de 2024 de las Corts se reunirá el próximo 28 de abril, tras dos meses sin hacerlo, para que comparezcan en ella los vicepresidentes del Consell, Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, así como el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Así lo ha acordado este lunes la Mesa del organismo, que ha fijado la fecha de la que será la sexta reunión de esta comisión para comparecencias en más de un año, en la que representantes de sindicatos policiales y un técnico de la presa de Buseo comparecerán por la mañana y los tres consellers por la tarde, según se ha acordado en la Mesa de la comisión, controlada por la mayoría de PP y Vox.

Las declaraciones de Camarero, responsable de las residencias el 29 de octubre de 2024, y de Martínez Mus, al frente de las infraestructuras y de áreas clave como la red de Metro, estaban previstas en el plan de trabajo pactado inicialmente por populares y voxistas.

No así la de Barrachina, que ha sido añadida ahora después de que Vox, en un giro sorpresivo, la reclamara el pasado diciembre, pocos días después de dar sus votos para la investidura de Juanfran Pérez Llorca. El movimiento generó cierto desconcierto, pues los voxistas se habían opuesto meses antes a llamar al conseller responsable de esta presa a petición del PSPV. El PP, abocado a perder la votación dada la mayoría que sumaría Vox con PSPV y Compromís, ha aceptado la reclamación de su socio.

Los voxistas, además de la asistencia del conseller y portavoz de la Generalitat, han reclamado también incorporar a la comisión dos informes, uno sobre los avisos relativos a Buseo emitidos por el 112 y otro sobre el listado de asistentes al Cecopi, que en su día fueron remitidos al juzgado de la dana. La presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), no ha sabido concretar si el Consell ha accedido a enviar la información.

Guerra competencial por Buseo

La gestión de Buseo, la única presa de la C. Valenciana de titularidad autonómica, está generando un nuevo enfrentamiento competencial entre el Consell y el Gobierno. El desborde de este embalse provocó la muerte de un padre y su hijo en el municipio de Chera, aguas abajo. Otras siete personas fallecieron ese día en la cuenca del Turia, según un informe de la Guardia Civil aportado a la causa judicial de la dana.

La Generalitat remarca que la gestión de Buseo está externalizada y descarga en la empresa, Typsa, la "gestión ordinaria" de la infraestructura. Además, defiende que en caso de emergencias como avenidas es la CHJ la que está al frente de los avisos a través del comité permanente que prevé el protocolo. Por su parte, la CHJ señaló en un informe a la Generalitat como la que "centraliza las comunicaciones en una sala de control que deberá disponerse para tal fin". Apunta además que ese comité se constituye "con el objetivo de mejorar el conocimiento de lo que puede ocurrir aguas abajo después" y nunca para gestionar directamente la presa, que aunque externalizada depende en última instancia de la Generalitat.

La izquierda critica el retraso

La anterior reunión de la comisión fue el pasado 24 de febrero, cuando comparecieron las asociaciones de víctimas de la dana, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia y tras haber hablado en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia. La izquierda ha vuelto a criticar hoy los tiempos de PP y Vox.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a "los responsables de la dana de la Generalitat" de seguir "arrastrando los pies" y ha considerado que no es "razonable" que los "principales", como a su juicio es el caso de Camarero, Mus y Barrachina, no hayan comparecido todavía en las Corts. Sobre la vicepresidenta primera, ha confiado en que en su comparecencia "pida perdón" a las víctimas "por no estar al frente de la emergencia, en este caso con las personas con teleasistencia", y dimita.

Mientras, ha cargado contra Barrachina por haber "desatendido absolutamente sus responsabilidades" el día de la dana: "A las siete y media de la tarde estaba en su casa mientras la presa de Buseo colapsaba, con la pérdida de vidas humanas". Por tanto, ha sostenido que el titular de Agricultura "también debería aprovechar su comparecencia para anunciar su dimisión por esas responsabilidades".

Desde Compromís, Isaura Navarro ha recalcado que en la comisión de investigación de la dana "falta la documentación que ha de aportar la propia Generalitat", que resulta "básica" para el trabajo parlamentario, y ha acusado al Consell de no facilitarla. "Es evidente que ni el Consell ni el PP quieren que sepa qué ocurrió", ha subrayado la portavoz adjunta de la coalición, que ha cuestionado de nuevo el formato de este foro, que no permite "preguntas y respuestas, como se hace en el Congreso".

Además, ha cargado contra Susana Camarero, "la gran encubridora de --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón cuando era portavoz", y contra Miguel Barrachina, que es quien "se encarga ahora de esa cuestión": "No responden a las preguntas ni colaboran con la justicia ni con la verdad ni con la transparencia, ni contestan absolutamente a nada". Por tanto, a su juicio lo único que les queda hacer "ética y moralmente" es "pedir perdón y dimitir".

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El PP, a través del vicepresidente de la comisión, Vicente Betoret, ha apuntado a la celebración de las Fallas y la Semana Santa como motivo de este "retraso" y ha situado como "probable" que el Consell aporte el informe sobre la gestión autonómica de la presa de Buseo el 29-O.