Un accidente en la A-7 a la altura de Torrent complica el tráfico de entrada a Valencia este martes

Un accidente registrado en la A-7 en sentido Barcelona, a la altura de Torrent, está complicando el tráfico en Valencia este martes y agrava una mañana ya marcada por las retenciones de hora punta, según la Dirección General de Tráfico. En estos momentos, la situación más inestable se concentra en los accesos a València por el sur y el noroeste, así como en la propia A-7, donde coinciden las habituales congestiones matinales con la incidencia causada por el siniestro.

Por eso, la A-7 vuelve a situarse como uno de los puntos más cargados ya que se registran retenciones entre Baró y Godella en dirección Alicante, así como entre Malla/La Cañada y Cruz de Gracia en sentido Barcelona. A ello se suma el tramo afectado por el accidente entre Picassent y Mas del Jutge, que está contribuyendo a empeorar la circulación en este corredor.

También presenta complicaciones la V-31, con tráfico denso desde Silla hacia Catarroja y València, y asimismo desde Sedaví hasta Horno de Alcedo. En la V-30 se repiten las congestiones en varios puntos, especialmente entre Horno de Alcedo y Mislata y entre Quart de Poblet y Benimàmet/Beniferri, en dirección al puerto o hacia los enlaces con la A-7.

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Por su parte, otras vías principales de acceso a la ciudad, como la CV-35, la CV-36 y la A-3, también presentan circulación irregular. Las incidencias afectan a tramos situados en San Antonio de Benagéber/Cruz de Gracia, Picanya–Horno de Alcedo y Quart de Poblet, lo que confirma una mañana complicada para los conductores que entran o atraviesan el área metropolitana de València.