Aemet solo había lanzado un aviso rojo de "gran impacto" como el de la dana tres veces en la última década

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) solo había lanzado tres veces un aviso rojo por situación "excepcional" por precipitaciones en los diez años previos a la dana del 29 de octubre de 2024. Es un dato que evidencia la gravedad de la situación que se afrontó aquel día, en la que perdieron la vida 230 personas en la provincia de Valencia, y que contrasta con la falta de anticipación y la "trivilialización" que se ha hecho posteriormente de los avisos de Aemet.

Lo detalló ayer José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la C. Valenciana, durante su comparecencia en la comisión de la dana del Congreso, donde trató de desmontar "bulos" y acusaciones procedentes del Consell y del PP. Uno de ellos se refería a los avisos de Amet y al hecho de que, ante la proliferación de los avisos rojos, estos había dejado de ser tomados en consideración. En concretó, desde el Consell se habló de 30 avisos rojos en los años previos.

"No todos los avisos rojos tienen la misma gravedad", explicó Núñez. El tecnicó instruyó sobre las cinco condiciones que se daban esa jornada y que convertían aquel aviso rojo de las 7.36 horas de la mañana en la advertencia de un episodio de "gran impacto". En concreto, avisos por acumulado de más de 180 litros en 12 horas (lluvias persistentes) o de 90 en una hora (lluvias intensas); que se focalizan en zonas de interior pudiendo provocar riadas y afectan a varias zonas de avisos (lluvias extensas), y se da en el periodo de otoño. "Con estas cinco condiciones va a haber gota fría", explicó.

Fue el cóctel que se dio aquel día y que, desde 2014 hasta la dana de octubre de 2024, solo se había dado en tres ocasiones, una de ellas la de la dana de la Vega Baja de 2019. En total, en esa década previa solo hubo once situaciones de aviso rojo por precipitaciones.

La cuestión es que la Generalitat Valenciana, la competente en materia de Protección Civil, no lo supo interpretar, en opinión de este técnico, con 25 años de experiencia. El meteorólogo recordó que, con la información disponible, la UV, la UPV, el Ayuntamiento de València convocando el Cecopal, los 60 ayuntamientos que suspendieron clases o incluso “Ana Carreres, dueña de la guardería xipixop (que cerró sus instalaciones en Catarroja al mediodía, y cuyo caso recordó Núñez) supo interpretar la información. El Govern de los mejores de Mazón no supo”, dijo el meteorólogo.

El jefe Climatología radiografió los fallos que a su juicio se produjeron en las horas críticas. “Gestionar una emergencia de forma reactiva es como intentar curar un cáncer cuando hay metástasis”, ha dicho como metáfora. Es una idea sobre la que ha pivotado toda su comparecencia: ese día se actuó muy tarde, faltó anticipación. “El tiempo es pequeño desde la cabecera de Horteta a l’Albufera: de una hora y media o dos. Si esperas a tomar medidas cuando empieza a llover o el agua está en los barrancos es tarde”.

“En la cuenca mediterránea, el sistema de alerta temprana eficaz es el aviso meteorológico. Cuando empieza a llover es tarde, y cuando llega el agua al barranco has perdido la partida. Cuando empezó a subir el nivel en la zona aforada (el sensor de Riba-roja), ya había llegado el agua en l’Horta Sud. La única forma de detectar la primera riada, en una zona no aforada, es con vigilancia, pero no hay que llegar a eso. Hay que tomar medidas antes de que empiece a llover, que es lo que se ha hecho siempre y lo que hace ahora Valderrama [actual conseller de Emergencias del PP]. Si a alguien le parece mal que se lo diga a él, que le las emergencias se gestionan cuando llega el agua a los barrancos”, dijo en referencia a las críticas del PP.

El científico, que ha trabajado con las administraciones de Camps, Fabra, Puig, Mazón y Llorca desde 2003, subraya la anomalía de que no se convocara una reunión con aviso rojo, que llegó a primera hora de la mañana del 29-O: “En el nivel de decisión, como se ha hecho siempre, se convocan cecopis. Se llama de otra forma si no está el nivel 2, pero estamos los mismos. Siempre así, el primer ejemplo que recuerdo es 2003. No es una cuestión ideológica. Con el PP se ha gestionado de forma preventiva con Camps, Fabra, Pérez Llorca, pero esa reunión no se convocó y en esas reuniones se dan informaciones muy importantes. El meteorólogo habla primero, con las incertidumbres necesarias, de posibles escenarios. Hablamos de impactos probables”. Todas las emergencias entonces se gestionaron con éxito, ha señalado.

Tenso cara a cara con el PP

Desde semanas después de la dana Núñez se vio señalado por el Consell de Mazón, y ayer abundó en esa denuncia: “Fui el primero que conté lo que pasó: conté lo del parón en el Cecopi, que no se tomaban decisiones, que no fue un problema técnico ni de información. Desde el principio vi a Suárez y Basset sofocados. No se tomaban decisiones. Falta de liderazgo y decisiones tremenda. Desde entonces he recibido una avalancha de insultos”, dijo, recordando que le han llamado “mentiroso, irresponsable, incompetente o meteorólogo espía sanchista”. El interrogatorio del portavoz popular, César Sánchez, fue duro. Apenas le dejó hablar y acabó recordándole los 230 fallecidos por la falta de información del barranco del Poyo. La presidenta de la comisión, Carmen Martínez, lo expulsó por interrumpir reiteradamente.

Bajando al detalle, Núñez criticó que la administración autonómica no supiera interpretar unos avisos que venían desde días atrás y que esa mañana se sustanció en un aviso rojo a las 7.36 horas de la mañana donde se decía: “La acumulación (el umbral mínimo de 180 horas) puede darse en dos o tres horas. Tome medidas preventivas y actúe según indicaciones de las autoridades. No viaje salvo que sea necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes especialmente aquellos vulnerables o zonas expuestas”. “Había señalas claras para tomar decisiones”, insistió, recordando además que las cifras de las que habla Aemet siempre son umbrales, es decir, cantidades mínimas, tal como recoge la tercera acepción del diccionario de la RAE, frente a otra de las críticas del PP, de que Aemet se quedó muy corta en las predicciones.

"Dije que estaba lloviendo en la cabecera"

Sobre la falta de información específica a la que se ha aferrado el PP en todo este tiempo, responsabilizando a Aemet y la CHJ, Núñez apuntó sobre su participación en el Cecopi: “Desde que me empezaron a dar paso dije lo que ocurría. A las 17.15 puse un tuit con lluvias torrenciales entre Godelleta, Calicanto y Real. Esas zonas son las cabeceras de Horteta y Gallego. Todas las veces que me dieron paso estuve hablando de lluvias torrenciales en esta zona pero creo que nadie me escuchó. En una reunión de emergencias todo está protocolizado. Hablaba cuando me lo decían. Aun así dije cosas que no eran de mi competencia. Acabé diciendo que qué sentido tiene sectorizar el Es Alert cuando está media provincia inundado. […] Que se hablara del Poyo no lo recuerdo pero sí dije siempre que me dieron paso que estaba lloviendo mucho en la cabecera del barranco del Poyo”.

Cuatro horas de parones en el Cecopi

Respecto a la lentitud en el retraso de las decisiones, Nuñez señala que “nadie ha explicado por qué se paró de 6 a 7. Hubo otros parones”. De las siete horas y media de reunión, desde las 17 horas hasta las 12 y media de la noche, “hubo parones por un periodo de 4 horas”. Además de la desconexión entre las seis y las siete para decidir el Es Alert, hubo otra de una hora completa entre las diez y las once, ha comentado. Núñez ha subrayado las “dudas en la toma de decisiones”, ya que se consideraban agresivas. “Si se hubieran tomado decisiones agresivas se hubieran salvado vidas”, aseguró.

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El mensaje de Mazón por la mañana

El jefe de Climatología de Aemet fue preguntado también por las declaraciones de Mazón por la mañana en que advertía que la tormenta se desplazaba a Cuenca. “Lo que dijo Mazón no me sorprendió, pero sí la hora. Faltaban 6 horas de aviso rojo y faltaba lo peor. La hora en que lo dijo y la forma en que lo dijo intranquilizaba bastante”, señaló. Y es que a esas horas había otras muchas señales de riesgo en marcha, como las declaraciones de Aemet en medio alertando de arrastres de coches, del peligro de ríos y cauces, las alertas meteorológicas, lo que comenzaba a ocurrir en Utiel o la oleada de tornados sin precedentes en Europa… Todo ello en las tres horas siguientes. Núñez incluso reprodujo en el Congreso un audio con sus declaraciones en À Punt Ràdio a las doce del mediodía advirtiendo de los riesgos.