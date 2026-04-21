Tráfico
Caos en la Pista de Silla por dos accidentes: la DGT informa del corte del carril derecho en la entrada a València
Asimismo, la V-30 presenta una situación de congestión por circulación irregular desde Forn d' Alcedo hasta Mislata
La tarde de este martes se está volviendo especialmente complicada para los conductores que intentan acceder a València. Tal y como ha comunicado la Dirección General de Tráfico (DGT), dos accidentes de tráfico en la V-31, conocida popularmente como la Pista de Silla, han provocado importantes retenciones y el cierre del carril derecho en varios tramos, dificultando la fluidez del tráfico en plena hora punta.
El primer siniestro se ha registrado a la altura de Sedaví (kilómetro 9), generando una congestión inmediata que se extiende hasta Forn d'Alcedo. Apenas unos minutos después, un segundo incidente ha dejado un obstáculo fijo en la calzada en el kilómetro 11.5, ya en el término de Forn d' Alcedo. Esta acumulación de incidencias ha obligado a las autoridades a señalizar la zona y extremar las precauciones, advirtiendo de una circulación irregular en sentido creciente hacia el centro de la capital.
Retenciones en la A-3 y la V-30
Más allá de la Pista de Silla, en la A-3, a la altura del Polígono Industrial Sur, se están registrando retenciones a la altura del kilómetro 341, en dirección València. Asimismo, la V-30 presenta una situación de congestión por circulación irregular desde Forn d' Alcedo hasta Mislata, lo que complica el enlace con la A-7 para quienes rodean la ciudad.
Incidencias en la A-7 y carreteras secundarias
La A-7 no se queda atrás en cuanto a complicaciones. Se han notificado diversos obstáculos fijos en puntos críticos como Picassent y la Urbanización Lladró. Además, también se ha registrado un accidente en la carretera secundaria CV-372, en el término de Gallipont, que está afectando la movilidad en la zona.
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