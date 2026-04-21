Un 'crowfunding' para lograr entre 6.000 y 14.500 euros para frenar el trasvase del Xúquer al Vinalopó

En noviembre de 2023 la Confederación Hidrográfica del Júcar y los regantes del Vinalopó firmaron un convenio a 10 años, ampliable a 25, según el cual se trasvasarían cerca de 500 hm³ en estos 10 años, (52.400.000 de metros cúbicos de agua cada año). Sin tener en cuenta ni el estado de la cuenca del Xúquer ni los previsibles efectos que la subida de las temperaturas globales tendrán en la cuenca del Xúquer y en el estado ecológico del río y de la Albufera.

Xúquer Viu interpuso un recurso contencioso-administrativo a este convenio y también a su Plan de Explotación. Aunque consiguió la justicia gratuita, Xúquer Viu ha tenido que hacer frente a unos gastos jurídicos de 8.000 euros, por el momento, y el litigio no ha acabado. La campaña, que empezó el 19 de abril, el día de la Trobada d'Escoles en Valencià de la Ribera, tiene un doble objetivo: conseguir fondos mediante un 'crowfunding' a través de Goteo e informar y movilizar a la sociedad. Xúquer Viu quiere a través de este proyecto recoger un mínimo de 6.000 euros y un "óptimo" de 14.500, para lo cual dispone de 40 días en una primera fase. Los donantes, que podrán desgravar a Hacienda el 80% de la cantidad aportada, obtendrán distintas recompensas, "como una gorra o una camiseta de Xúquer Viu, así como el ticket del Sopar i Festa de Xúquer Viu", explican desde esta asociación. En el primer día de campaña se recaudaron 730 euros.

El Xúquer no és el Misisipi

Xúquer Viu pidió la anulación de este convenio del trasvase en el Vinalopó y su Plan de Explotación. El convenio para 10 años entre la Confederación y los usuarios del Vinalopó "hipoteca el futuro del Xúquer y la Albufera", denuncian. "La recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó se haría a expensas de aumentar la sobreexplotación del Xúquer. Ahora también quieren llevarse el agua del Xúquer a Murcia, como si fuera el Misisipi", lamentan desde esta entidad. La Confederación Hidrográfica del Segura propone para el próximo Plan Hidrológico trasvasar 15 hm³ anuales del Xúquer hacia Murcia.

"La cantidad que se pretende trasvasar es superior a la capacidad de la presa de Tous o 12 veces la presa de Forata. Una barbaridad", denuncia Xúquer Viu. La filosofía del trasvase en el Vinalopó, que siempre se ha defendido desde el Xúquer es que sea "a sobrantes", es decir que la cantidad a trasvasar dependería de los sobrantes del Xúquer, en cuanto que las necesidades ambientales y de riego estuvieron cubiertas. Esto es el que en el Plan Hidrológico se denomina como excedentes. "Estos sobrantes, no pueden prefijarse en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río", explican desde Xúquer Viu.

Proyecto "irresponsable" ante el cambio climático

Xúquer Viu siempre ha afirmado que a este río no le sobra agua y considera "irresponsable" esta propuesta, ante el cambio climático, que supone una reducción de las precipitaciones que se agudizará en los próximos años. Ante la preocupación por el cambio climático, el Ministerio firma convenios insostenibles para enviar agua a Alicante.

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Además, los usuarios del Vinalopó pagarán un precio extraordinariamente bajo por esta agua del Xúquer. El precio del agua seria de 0'24 euros/m³, una tercera o una cuarta parte por debajo del precio real. "Una subvención encubierta que pagaremos, sin ninguna justificación, entre todas las personas", agregan. Y para rematar "se van a construir 3 plantas fotovoltaicas para bombear el agua del Xúquer que costarán 100 millones de euros y que los usuarios no pagarán. "Jugada perfecta. Plantas fotovoltaicas en Llaurí, Llanera y Mogente, que causarán un enorme impacto en el territorio y la agricultura de las poblaciones afectadas que se oponen a ellas, y que no tendrán más finalidad que bombear el agua del Xúquer al Vinalopó", concluye Xúquer Viu.