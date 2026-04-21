Daniel González Serisola será el nuevo gerente de la Universitat de València

El Consell Social de la Universitat de València ratificará el próximo lunes el nombre del nuevo gerente de la institución universitaria. El nombre que se confirmará como nuevo responsable de la Gerencia, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del proceso, es el de Daniel González Serisola.

El nombramiento de Serisola se producirá el lunes, con el puesto vacante desde el pasado martes 14 de abril, cuando el Diari Oficial de la Generalitat publicó la renuncia del hasta ahora responsable de la Gerencia, Juan Vicente Climent, que estuvo al frente de esa responsabilidad durante los ocho años repartidos en dos mandatos de la exrectora Mavi Mestre.

En la primera semana oficial de Juan Luis Gandía como nuevo rector de la Universitat de València -tras unas elecciones que requirieron dos vueltas y en las que Gandía finalmente se impuso en todos los colegios electorales-, Climent ya presentó su renuncia al cargo que hasta ahora ocupaba, lo que agilizó la transición entre equipos.

Delegado de estudiantes con Esteban Morcillo

Ahora, este próximo lunes, el Consell Social debe ratificar la candidatura de Daniel González Serisola. Hasta ahora, Serisola era gerente de la Fundación Étnor, cargo que ocupó durante dos años y medio en la organización que dirige Adela Cortina, pero sobre todo tiene experiencia en la gestión en la Administración Pública y en la UV, donde ya fue delegado de estudiantes durante la etapa de Esteban Morcillo al frente del Rectorado.

Pero ocho años de su carrera los ha pasado en diversos cargos en la Generalitat durante el Consell del Botànic. González Serisola fue de 2021 a 2023 subsecretario de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, comandada entonces por Vicent Soler, que ha asistido a varios actos de campaña de Gandía. El que será el nuevo gerente de la UV comenzó como asesor en la Secretaría Autonómica de Transparencia, además de asesor de asuntos parlamentarios de la Conselleria de Soler y posteriormente su director de gabinete.

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Por otra parte, Arantxa Torrecillas ha sido nombrada jefa de gabinete del rector Juan Luis Gandía. Torrecillas pertenece al cuerpo de Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) y ha trabajado en el Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes (SEDI) además de en otras áreas relacionadas con la gestión cultural en la Universitat en La Nau.