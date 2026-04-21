Ojo con copiar en los exámenes con IA: los detectores de radiofrecuencia llegan a la Universidad

Cerco a los dispositivos electrónicos para copiar en los exámenes. Los detectores de radiofrecuencia han llegado a la Universidad de Alicante (UA) ante el aumento de infracciones de alumnos que echan mano de teléfonos móviles, relojes inteligentes, cámaras invisibles colgadas en botones, gafas con inteligencia artificial y hasta auriculares diminutos. Muchos de ellos al alcance de cualquiera desde 20 euros en plataformas online.

El avance de la tecnología ha obligado a la institución académica a autorizar entre el profesorado el uso de los detectores para identificar artefactos que emitan señales y puedan transmitir información que permitan responder sin ningún tipo de esfuerzo a las preguntas de los exámenes. Además, se están usando aplicaciones para la detección de señales de comunicación (bluetooth) entre dispositivos que funcionan como herramientas complementarias.

La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha sido la primera en activar este sistema de vigilancia, que tiene, sobre todo, un objetivo disuasorio, pero que ha empezado a dar resultados, por lo que ha comenzado a extenderse por otras facultades como la de Ciencias y la de Económicas.

De momento, desde la institución académica aseguran que es una estrategia que se está comenzando a probar, mientras se elabora un protocolo unificado y consensuado para todas las carreras que pretende ponerse en marcha de cara a los exámenes finales de este segundo cuatrimestre, según ha confirmado el vicerrector de Estudios, Francisco Torres.

La institución académica ultima un protocolo para todas las facultades con herramientas y sanciones

La normativa también recogerá los expedientes disciplinarios que se le abrirán a los universitarios que cometan algún tipo de fraude. Se pueden enfrentar a desde tener un cero automático en el examen a suspender toda la asignatura.

A la hora de declarar "la guerra" a las trampas para aprobar sin estudiar gracias a la inteligencia artificial, la UA ha tomado como modelo a la Universidad Politécnica de València (UPV), donde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación ha sido pionera en implementar los detectores de radiofrecuencia.

"El profesorado está muy preocupado por esto y los alumnos que estudian, no podemos consentir que haya gente que se copie", admite Josué Nescolarde, director de la EPS, desde donde se elaboró un informe con los dispositivos que hay disponibles en el mercado, los que se pueden utilizar legalmente (los inhibidores están prohibidos por ley) y las recomendaciones para usarlos, que ya son públicas en la institución académica.

Los alumnos se pueden enfrentar a un cero automático y a suspender toda la asignatura

Una labor policiaca

Como ejemplo, en la circular que ha llegado al profesorado, se explica que para prevenir las actuaciones fraudulentas en evaluaciones presenciales, "además de la vigilancia activa y constante, existen esas herramientas para detectar la utilización de dispositivos no autorizados para que el profesorado que lo considere pueda utilizarlo en las pruebas", porque no todos están dispuestos a realizar una labor que ven como casi policiaca. Y es que estos equipos de detección se han utilizado tradicionalmente por profesionales de seguridad, empresas, políticos y particulares para localizar dispositivos espía.

Mientras tanto, el documento que regulará la "batalla" al mal uso de la IA y de los dispositivos electrónicos en todo el campus se encuentra muy avanzado y la intención es que pueda presentarse en breve. En su redacción se han visto implicados diferentes vicerrectorados, estudiantes, el departamento de Transformación Digital, el Defensor Universitario y el Delegado de Protección de Datos para conocer el alcance a nivel legal que pueden tener las medidas que se pondrán en marcha, tal y como explica Torres.

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Paralelamente, la proliferación de la inteligencia artificial está llevando a las universidades a reducir los trabajos escritos y a aumentar las exposiciones orales para que el alumno demuestre que sepa de lo que está hablando. De hecho, la institución académica está también preparando otra normativa para repensar las formas de docencia, dar más peso a la defensa oral de los trabajos y restar puntuación a los ejercicios que se realizan en casa.