Expedientes en Correos: "Nos jugamos mucho, los trabajadores necesitan formación"

Estefanía y Nolberto llegan una de las oficinas de Correos con todos los documentos necesarios para tramitar su solicitud de forma presencial y acogerse al proceso de regularización extraordinaria que ha puesto en marcha el Gobierno. Tienen cita previa y la documentación preparada desde hace tiempo, pero no demasiado, porque el plazo es breve y los documentos caducan. Cuando llega su turno pasan más de media hora en el mostrador asigando, y a la salida tienen claro el mensaje que deben lanzar.

"Hoy es el primer día y entendemos que hay que dar margen para que se familiaricen con el sistema, pero lo cierto es que nos jugamos mucho y el personal que se está encargando de esto en Correos necesita formación. Cualquier errata, cualquier error, puede significar que tu expediente se quede paralizado y vaya atrás. Hay que ser muy preciso. Si necesitan formación deberían darla porque está claro que falta capacitación", explican.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pone en valor la profesionalidad del personal de Correos que ha permitido solventar la primera jornada del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

Fallos en el sistema y formació "in situ"

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, las principales incidencias de la jornada de hoy en Correos se han producido por fallos reiterados del sistema informático en prácticamente toda España, "lo que ha generado situaciones de demora en algunos casos de hasta una hora por expediente".

Es más, desde el sindicato denuncian que las instrucciones recibidas en la guía sobre el proceso "son confusas, generándose momentos de duda respecto a la documentación a aportar. Se da la circunstancia de que el personal de Correos se está formando prácticamente in situ".

"Aproximadamente los 1.000 trabajadores (la quinta parte de la plantilla dedicada a Atención al Cliente) de oficinas y sucursales en localidades con más de 50.000 habitantes que se están encargando del proceso de regularización apenas han recibido formación, y en la mayoría de los casos ésta ha consistido en una breve videollamada y el reparto de una hoja con unas pocas indicaciones", denuncian desde la Csif.

Noticias relacionadas

Por último también denuncian una plantilla "totalmente insuficiente", lo que provoca que en algunas oficinas de Correos "tan solo haya un empleado para realizar los trámites, lo que retrasa aún más el procedimiento". Las solicitudes de regularización solo se atienden por cita previa en horario de mañana y tarde.