El filósofo chileno-palestino Rodrigo Karmy imparte una conferencia en la Universitat de València

La Universitat de València acoge esta semana, del 23 al 25 de abril, la segunda edición de las Jornadas Estatales de la Red Universitaria por Palestina (RUxP), bajo el lema ‘Descolonización y derecho al futuro: Palestina’. El encuentro se inaugurará el jueves 23, a las 19 horas, con la conferencia del filósofo chileno-palestino Rodrigo Karmy, titulada ‘La segunda venida. Escatología sionista y resistencia palestina’, en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, en el marco de la programación de la Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la UV.

El objetivo de las jornadas es situar la causa palestina en el centro de las reflexiones contemporáneas sobre resistencia internacionalista y procesos de descolonización. Organizadas por la RUxP de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, las jornadas cuentan con la colaboración de la Cátedra UNESCO de la UV y diversos vicerrectorados de la institución.

Esta es la primera vez que València acoge este encuentro estatal, que comenzaron en Barcelona en 2024. También supone la primera visita a la ciudad de Rodrigo Karmy, profesor de la Universidad de Chile y una de las voces más reconocidas en el análisis crítico de la cuestión palestina, la teología política y los procesos de descolonización.

El viernes 24, las jornadas continuarán en este mismo centro con cuatro mesas de análisis dedicadas a abordar diferentes dimensiones de la lucha palestina y sus conexiones globales: el vínculo internacionalista de Palestina, la descolonización del pensamiento utópico, el papel de las universidades en esta lucha y las relaciones entre Palestina y otros movimientos de la sociedad civil. El encuentro reunirá a más de una veintena de especialistas locales e internacionales, entre ellos el propio Rodrigo Karmy, la filósofa mexicana Katya Colmenares, el escritor y político Juan Bordera y la artista palestina Shaima Hamad.

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Geopolítica y periodismo internacional: la mirada de Pilar Bonet

Por otro lado, el estado de la geopolítica internacional forma parte de las líneas de programación de la Universitat de València. En este marco, la agenda cultural de esta semana también incorpora la participación de Pilar Bonet, una de las periodistas españolas de mayor trayectoria en el ámbito internacional, que analizará, a través de dos conferencias, las claves históricas y políticas necesarias para interpretar el papel de Rusia en el contexto global contemporáneo.