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Llorca recomienda 'Noruega' y a Mendoza por el Día del Libro

Juanfran Pérez Llorca, en una imagen en las Corts.

Juanfran Pérez Llorca, en una imagen en las Corts. / Jorge Gil/Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

Juanfran Pérez Llorca es natural de Finestrat, es president de la Generalitat Valenciana, se profesa seguidor del Elche, pero a nivel literario mira a Noruega. En concreto, a la obra de Rafa Lahuerta editada por 'Drassana'. Es la primera recomendación que hace el jefe del Consell a raíz del Día del Libro preguntado por EuropaPress, un reciente clásico valenciano "y en valenciano", apuntala el dirigente autonómico.

No es la única apuesta de Llorca para este 23 de abril que en segundo lugar propone a un autor de fuera de la Comunitat Valenciana aunque para nada desconocido. Así, tras 'Noruega', Llorca recomienda 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza, que continúa con su serie de obras del detective sin nombre con su estilo particular.

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Dentro de su gobierno, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tiene dos propuestas: 'Ena' (La Esfera de los libros), donde Pilar Eyre narra la historia de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII, y 'A prueba de fuego' (Espasa), un relato en el que de Javier Moro evoca la aventura americana de Rafael Guastavino, 'el arquitecto valenciano de Nueva York'.

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