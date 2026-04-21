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El ministerio cambia el "informe" de vulnerabilidad a "certificado" y concede un mes par su valoración

La falta de instrucciones concretas sobre cono emitir un documento clave en la regularizacion bloquea el proceso

Nuevas colas en València para obtener la documentación para regularizar a migrantes: así está la Junta Municipal de Trànsits en Orriols

Nuevas colas en València para obtener la documentación para regularizar a migrantes: así está la Junta Municipal de Trànsits en Orriols

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Nuevas colas en València para obtener la documentación para regularizar a migrantes: así está la Junta Municipal de Trànsits en Orriols / Miguel Ángel Montesinos

Mónica Ros

Pilar Olaya

València

El informe de vulnerabilidad es clave en determinados supuestos del proceso de regularización ha provocado colas en los servicios sociales y en los registros de los ayuntamientos. Además, entidades colaboradoras (ONG) también lo pueden expedir y los migrantes han colapsado estas entidades en busca del certificado.

Sin embargo, lo que en principio era "informe" ahora es "certificado", lo que obliga a comprobar esa vulnerabilidad. Eso sí, el ministero da un plazo de un mes para que así sea, lo que incrementa las colas en los ayuntamientos y ONG ante un proceso que tiene como fecha fin para presentar los expedientes eres el 30 de junio.

Así que las ONG que se presentaron voluntarias para ser entidades colaboradoras en el proceso de regularización de migrantes no dan abasto. A sus puertas se agolpan las personas que están reuniendo la documentación necesaria para presentar su solicitud al proceso de regularización extraordinaria. Hoy es el primer día para poder presentar el expediente de forma presencial, pero las personas migrantes que hoy colapsan las entidades sociales lo que quieren es el certificado de vulnerabilidad.

Nuevas colas en València para obtener la documentación para regularizar a migrantes: así está la Junta Municipal de Trànsits en Orriols

Nuevas colas en València para obtener la documentación para regularizar a migrantes: así está la Junta Municipal de Trànsits en Orriols / Miguel Ángel Montesinos

El certificado de vulnerabilidad es un modelo "tipo" que solo pueden emitir o la administración pública competente (los servicios sociales municipales) o las entidades sociales que se registraron como colaboradoras de extranjería para este proceso. Sin embargo, las entidades sociales aseguran que están desbordadas porque el Ayuntamiento de Valencia "ha hecho un cuello de botella con las solicitudes, porque registra la petición pero no emite informes. No están atendiendo a la gente, de hecho nos están derivando a la gente y nosotros no tenemos músculo para el aluvión de personas que estamos recibiendo. "Hay gente durmiendo en la calle para que les atendamos", explican desde la Fundación Altius, donde han repartido citas para toda la semana, a razón de 100 diarias.

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Desde Valencia Acoge tampoco entienden que los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de València "no estén atendiendo" a la población migrante para el proceso de regularización extraordinaria. "Nosotros empezaremos a emitir informes de vulnerabilidad en dos días, en cuanto sepamos con certeza si la firma debe ser digital o sirve la firma manual. Sabemos que el sello sí es necesario y que la firma debe ser de un trabajador social pero dudamos en si la firma manual no será válida así que lo queremos comprobar", explican.

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