El nuevo plan de vivienda estatal incluye una cláusula antifraude para "evitar escándalos como el de Alicante"

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación de los jóvenes . Un plan que contempla 798 a la Comunitat Valenciana, la cuarta con mayor asignación por detrás de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña, y que incluye una cláusula antifraude para garantizar que "ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho (a la vivienda)", ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La ministra se refería así a la "cláusula antifraude" incluida en el citado plan para "evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante". La cláusula estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del plan de vivienda se tendrán que adjudicar con criterios "objetivos, medibles, transparentes y trazables". El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones, anuncia el Ejecutivo.

La Generalitat ya ha reaccionado al plan al que se ha dado luz verde el Consejo de Ministros para asegurar que llega "tarde y mal", tiene "una gran parte ideológica en su aprobación" y "está hecho sin consenso con las comunidades autónomas".

La ministra ha explicado que el 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

El plan, que cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, determina que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante.

Sin embargo, según ha indicado la ministra, el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya "excusas" para no implementar el plan.

El Consejo de Estado también ha estudiado el plan, ofreciendo un dictamen favorable, con algunas aportaciones que se han tenido en cuenta, que mejoran el plan y que darán "mayor tranquilidad" al mismo.

Tres focos: construir, rehabilitar y proteger

El Plan de Vivienda, que nace bajo el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger. Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de "portales privados con intereses privado".

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según ha indicado la ministra de Vivienda, el plan también realizará una laboral fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

El calendario que maneja el Gobierno, tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Plan de Vivienda es realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas tras la aprobación del plan; y en mayo, llevar a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

Andalucía, la más dotada En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones). Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones). A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones. A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones). Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.

Llega tarde y sin consenso

La respuesta al plan de vivienda ha llegado de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en la clausuara la jornada 'Acceso a la vivienda y su impacto en las familias', organizada por la Asociación de Familias de la Comunitat Valenciana Family UP. Para la representante del Consell, el plan del Ejecutivo central "llega tarde porque sustituye al plan que terminaba en 2025 y tenía que haberse aprobado en el último trimestre del año pasado "para ser útil y para llegar a tiempo y, sin embargo, se aprueba hoy". A partir de ahí, ha apuntado, "lleva un proceso de bilaterales con las comunidades autónomas que tenemos que establecer, primero, cuánto dinero nos corresponde de ese plan estatal, qué proyectos se van a desarrollar y con qué cronogramas se van a hacer, entre otras cuestiones".

Eso implica que este plan "no va a estar en la Comunitat Valenciana vigente hasta septiembre o octubre, como pronto con los tiempos que marca el Gobierno". Circunstancia, a su vez, que provoca que "hasta el último trimestre de este año no vamos a poder sacar las subvenciones y hay 15.000 familias que van a optar a diversas ayudas de alquiler, bono joven o a la compra de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes "que se van a ver perjudicados por este retraso que es absolutamente injustificable".

Camarero, que no ha entrado a valorar la cláusula antifraude, ha recalcado que "no se justifica un retraso que no va acompañado de una negociación de un pacto con las comunidades autónomas". En este sentido, ha hecho notar que el gobierno valenciano no conoce, como comunidad autónoma responsable en materia de vivienda, el texto del Plan Estatal de Vivienda pese a que las CCAA aportan el 40% de la financiación.

"Y aquí quiero explicarlo claramente: el Gobierno está hablando de 7.000 millones, cuando ellos ponen el 60%, rebajan la cuantía que ponían tradicionalmente, y las comunidades autónomas tenemos que poner el 40% multiplicando considerablemente el esfuerzo presupuestario", ha lamentado.

Aquí ha manifestado que desconoce "cuál es el dinero real que llega a la Comunitat Valenciana, pero sí que sabemos que aproximadamente tendremos que incrementar durante estos próximos cinco años 240 millones de euros desde la Comunitat Valenciana, una comunidad que está mal financiada y que no tiene resuelto el problema de la financiación". "El Gobierno nos exige este esfuerzo financiero sin decir y sin pactar cuáles son las medidas concretas que va a recoger este plan", ha afeado.

En la misma línea, ha reprochado que el plan "está ideologizado el plan porque hay una parte de ayudas que va a estar vinculada a la aplicación de la ley de la vivienda, en este caso de las zonas tensionadas".

Ha recordado en este sentido que no es la opción que se va a poner en marcha en la Comunitat "porque ha fracasado donde se ha puesto en marcha, en lugares como Barcelona, donde no se han reducido los precios de los alquileres, donde hay 120.000 inmuebles que han salido del mercado y donde el esfuerzo financiero de las familias en alquiler está en el 46% cuando la media del Estado está en el 30%". "Por lo tanto, es una media fracasada que nosotros no vamos a avalar", ha abundado.

El Consell "echa en falta" en la propuesta estatal algunas cuestiones que ha ido reclamando en esas reuniones bilaterales --"pocas", ha incidido-- que han mantenido con el Ministerio, como la petición a otras carteras para la reducción del IVA para la construcción o las deducciones fiscales en el IRPF.

La vicepresidenta ha insistido en que "no hay justificación posible que explique que el Ministerio no haya querido convocar una Conferencia Sectorial para trabajar con las comunidades autónomas y llegar a un texto consensuado con las CCAA que aportamos una cuantía importante de este plan de la vivienda".

"De nuevo vemos cómo el Ministerio ha dado la espalda a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunitat Valenciana, no ha recogido todas las reivindicaciones que nosotros pedíamos y es un plan que tenemos que estudiar, pero que llega tarde y por desgracia sin consenso", ha censurado.

Cofinaciación

Preguntada por si esto quiere decir que la Generalitat no va a colaborar con el plan, Susana Camarero ha declarado que la administración valenciana "siempre colaboraremos porque la vivienda es prioritaria". "Hemos dicho desde el primer día que esta es la legislatura de la vivienda, por lo tanto, nuestra prioridad es la vivienda y no vamos a dejar de colaborar ni de apoyar aquellas cuestiones que vayan a la mejora de las política de vivienda, pero sí tenemos que denunciar cuando las cosas se hacen mal y, en este caso, el Gobierno lo ha hecho mal, no ha estado a la altura que se espera de un Gobierno que tiene que consensuar una política que además es competencia de las comunidades autónomas".

Frente al plan estatal, Camarero ha hecho hincapié en el Plan Vive Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo la construcción de más de 10.000 viviendas de protección pública durante la presente legislatura. "Ya se han impulsado más de 4.500 viviendas, movilizando una inversión superior a los 1.000 millones de euros y beneficiando a más de 15.000 personas", ha indicado la vicepresidenta.

Pero más allá de las cifras, Camarero ha puesto el acento en el modelo. "Movilización de suelo, colaboración público-privada, simplificación normativa y apuesta decidida por la vivienda protegida. Un modelo que está permitiendo acelerar proyectos que durante años permanecieron bloqueados y al que ya se han adherido 319 municipios", ha expresado.

La consellera de Vivienda también se ha referido a las medidas adoptadas por el Consell en materia económica, y ha citado la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 8 % al 6 % para menores de 35 años y VPP, que ya ha beneficiado a cerca de 29.000 personas, así como los avales habilitados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que ha permitido a un total de 3.200 jóvenes acceder a su primera vivienda mediante avales concedidos por valor de 33 millones de euros.

Noticias relacionadas

Camarero ha defendido que "acceder a una vivienda resulta esencial para desarrollar un proyecto de vida". Por ello, ha destacado el refuerzo de las ayudas al alquiler, con más 150 millones de euros que han beneficiado a 41.788 personas; o el impulso del Bono Alquiler Joven, que ha facilitado la emancipación y el acceso a una vivienda a más de 10.000 jóvenes en la Comunitat Valenciana.