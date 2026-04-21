Las oficinas valencianas de Correos gestionan 300 expedientes de regularización de migrantes en un primer día de normalidad salvo una puntual caída informática

Hubo un tiempo en el que Correos se dedicaba casi en exclusiva a la gestión de la correspondencia postal en su versión primaria: desde las cartas de amor a las del banco con la letra de la casa o el coche. Hoy, una oficina de Correos es un centro logístico de paquetería, un banco catalizador de remesas en giros postales, una tienda de mercadotecnia de la casa, un punto solidario, un híbrido entre la notaría y el registro de la propiedad al dar garantías jurídicas al intercambio de información a través de cartas certificadas, acuses de recibo o burofax... Menos cambiar el aceite y los filtros del coche, los empleados de Correos ofrecen casi cualquier servicio.

Desde este lunes, 20 de abril, han incorporado a sus quehaceres diarios una función que casa como ninguna otra con el concepto de servicio público: gestionar la tramitación de expedientes de migrantes sin papeles que quieren acogerse al proceso de regularización extraordinaria decretado por el Gobierno. Lo subraya Miguel Ángel Ramírez, secretario del Sector Postal en la ejecutiva de UGT Serveis Públics del País Valencià. "Pese a la premura con la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha encomendado este servicio a Correos, la plantilla ha vuelto a demostrar su profesionalidad y compromiso con la ciudadanía en un tema eminentemente de servicio público fundamental", explica Ramírez.

En la primera jornada habilitada para estas gestiones (que también pueden realizarse en la Seguridad Social y ONGs colaboradoras), las 32 oficinas valencianas han tramitado unas 300 solicitudes, según explican desde este sindicato. En toda España, indican, han sido unos 4.000 los expedientes de regularización formalizados a través de la empresa pública postal. UGT Serveis Públics valora como "positivo" el arranque del proceso regularizador en las oficinas de Correos, pese a la caída puntual del sistema informático durante unos minutos".

Medio centenar de empleados y fichajes de 3 horas

La atención a los migrantes está siendo prestada en Correos en la Comunidad Valenciana por medio centenar de trabajadores y trabajadoras de las 4 oficinas habilitadas en Castelló, 13 en Alicante y 15 en València. Para el responsable de Correos en este sindicato el dispositivo habilitado "deberá reforzarse progresivamente mediante la ampliación de horas complementarias, la realización de horas extraordinarias y nuevas contrataciones". Denuncia, asimismo, que se ha tirado de bolsa de trabajo para firmar media docena de contratos parciales "de apenas tres horas". Y esto resulta "inaceptable", dado que la jornada parcial estipulada es de cuatro horas. En todo caso, UGT insiste en la necesidad de reforzar la plantilla con contratos a jornada completa.

Quienes acuden a las ventanillas de las 370 oficinas de Correos de toda España, a las más de 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería (en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia) han de pedir cita previa. El Ministerio ha insistido en ese punto para dinamizar este proceso abierto hasta el 30 de junio. Se han habilitado, además, horarios específicos para que estas gestiones no interfieran con el resto de trámites.

Un turno para una familia entera

Las primeras horas de experiencia ha permitido sacar conclusiones sobre aspectos que hay que mejorar. Por ejemplo, "se dan casos en los que con una cita, una petición de turno, acuden familias enteras", que requieren el trámite de 3, 4 o 5 expedientes. Este proceso de regularización extraordinaria de migrantes se ha abordado con bastante celeridad. La formación y habilitación de los empleados de Correos se acometió la semana pasada en dos o tres días, en los que se ofrecieron "pautas sencillas". "Al fin y al cabo quien atiende es un tramitador, no ha de decidir, simplemente decir qué se requiere y si falta algún documento y hay que volver", explica Ramírez. Admite que "es cierto que igual ha faltado un poco de explicación porque ha ido todo muy precipitado, pero se ha demostrado la profesionalidad de los trabajadores", reitera. Una vez realizado el trámite, el funcionario de Correos sella el expediente con la firma digital de la oficina, no con la suya propia de empleado. En los trámites de los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se usó la firma digital individual.

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Otra de las conclusiones de este sindicato, a partir de las primeras horas de tramitar expedientes, es la escasa movilización de los colectivos "subsaharianos" o de países del Magreb en comparación con los sudamericanos. "Los africanos no están acudiendo en la cantidad que se esperaba", apunta Miguel Ángel Ramírez.