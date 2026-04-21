El profesorado valenciano rompe la negociación con Educación ante la imposibilidad de subida salarial

La negociación entre el profesorado de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Educación se ha roto. Después de la decepcionante reunión del lunes, como la calificaron los sindicatos, tres de ellos -STEPV, CCOO y UGT- se niegan a continuar con la negociación si no está sobre la mesa su reivindicación salarial. No debatirán sobre normativas de principio de curso, ni sobre ratios en protesta "por la falta de voluntad" de la Generalitat para mejorar sus condiciones laborales.

En la decisión, hay diferencias. STEPV y CCOO no participarán en ninguna mesa sectorial hasta que la subida de sueldos después de 11 años esté sobre la mesa. Por su parte, UGT estará presente en las mesas que se celebren de aquí en adelante -hay al menos tres convocadas por Educación-, pero no hará ninguna aportación en señal de protesta. Falta por conocer la decisión de CSIF, que se sumó ayer a la concentración previa frente a Conselleria, pero no figura en el comunicado; y de Anpe CV que ayer dijo que la reunión era un "punto de inflexión" que les llevaría a valorar acciones a emprender.

Su postura es una respuesta directa al encuentro de ayer con la consellera Mari Carmen Ortí, en el que la titular de Educación solo les ofreció la promesa de estar trabajando en una mejora salarial. Ni una propuesta concreta, ni un calendario definido, como le exigían los sindicatos. El principal escollo, según ella, es la falta de presupuestos de la Generalitat para los que no hay fecha de momento. Pero los tres sindicatos le piden abandonar esta "excusa" que está "dilatando" y "aplazando" constantemente la negociación y le exigen "un compromiso real y efectivo".

De no haber cambios, por tanto, esta decisión de romper las negociaciones tensa aún más las relaciones entre ambas partes y aboca a la educación valenciana a una huelga indefinida sin fecha de inicio ni fórmula definida. Los detalles se conocerán la próxima semana después de que los sindicatos sondeen al profesorado y presenten su propuesta.

Llorca les pide responsabilidad

Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana el president Juanfran Pérez Llorca, quien ha asegurado que es "muy difícil poder atender" las peticiones de los sindicatos y que estas no pueden plantearse "bajo la amenaza de hacer huelga". Les ha pedido, además, responsabilidad. "Les pido que atendamos a los alumnos respetando su derecho a la huelga", ha esgrimido. El mes de mayo es "el último mes del curso", un mes complejo por los exámenes y las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Y eso, según el president, "tiene que ser la prioridad".

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Ha señalado el cambio de "criterio" respecto a la etapa del Botànic, cuando la propuesta de una mejora retributiva tampoco tuvo una buena resolución. "Lo pidieron, no se les dio y no decidieron manifestarse -, ha defendido-. Ahora cambian de criterio y deciden manifestarse. Espero que no sea coincidencia con que queda un año para las elecciones". Sin embargo, elude que el anterior Gobierno redujo las ratios, amplió la plantilla del profesorado y redujo su cantidad de horas lectivas.