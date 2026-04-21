Educación
El profesorado valenciano baraja el 11 o el 25 de mayo como fecha de inicio de la huelga hasta final de curso
Los sindicatos han creado una encuesta con cuatro o cinco modalidades de huelga para plantear la convocatoria a lo largo de la próxima semana
La huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana podría comenzar el 11 o el 25 de mayo. Estas son las dos fechas que figuran en la encuesta difundida por los sindicatos entre el profesorado con la que quieren sondear su implicación antes de establecer la convocatoria, cuyos detalles se conocerán a lo largo de la próxima semana. De hecho, el sondeo pide numerar por orden de preferencia cuatro opciones: vaga indefinida en todas las provincias y etapas desde el 11 de mayo, vaga indefinida en todas las provincias y etapas desde el 25 de mayo, vaga por provincias durante una semana y vaga indefinida desde la segunda a comenzar el 11 de mayo y vaga por provincias durante la primera semana e indefinida desde la segunda con fecha de inicio el 25 de mayo.
Las dos últimas opciones contemplan una primera semana de paros parciales, que se repartirá del siguiente modo según se indica en el sondeo. El lunes sería una jornada de paros por horas; entre el martes y el jueves, el paro sería provincial, una jornada en Alicante, una en Valencia y una en Castellón, sin orden definido. Y el viernes sería ya general, como aperitivo de lo que ocurriría a partir de la próxima semana. Si se formalizará la huelga del 11 de mayo hasta fin de curso, en total los docentes pararían 30 días lectivos; si es desde el 25, la cifra se reduciría a 20 jornadas.
Como explican las fuentes sindicales consultadas por Levante-EMV, esto no significa irremediablemente que el paro comience finalmente en una de ambas fechas, pero podría dar una idea a los sindicatos de la voluntad o predisposición por parte del profesorado para sumarse a la huelga. Pero tener dos fechas diferentes, con implicaciones claramente distintas, es un indicativo de por dónde puede ir la convocatoria final. Estas mismas fuentes insisten en que "no se sabe como será la huelga indefinida" porque, además, una vez tomada la decisión, deberá buscarse la fórmula para adaptarse a la legalidad. De hecho, el paro podría hacerse en días puntuales o comenzar un día y prolongarse hasta el final de curso.
La encuesta solo la puede responder el profesorado de la Conselleria, ya que el acceso es a través del correo corporativo proporcionado por la Generalitat. No solo se les pregunta por su preferencia sobre la fecha de inicio y la fórmula de la vaga, sino que también se les consulta sobre la cantidad de días que se "planteen hacer" o que "se puedan permitir". En este apartado, hay ocho opciones de respuesta: desde "todos los días que sean necesarios" hasta "no puedo o no quiero hacer ningún día". Entremedias, se puede escoger una horquilla máxima: de uno dos días, de tres o cuatro, de cinco a siete, de ocho a 12; o, incluso, de un máximo de dos o tres semanas.
La huelga coge fuerza
La posibilidad de que finalmente haya una huelga indefinida ha tomado más fuerza desde el jueves pasado y, especialmente, desde ayer cuando la consellera Mari Carmen Ortí no les presentó ni propuestas ni un calendario concretos para negociar una subida salarial; solo la promesa de estar trabajando en ello. La titular de Educación mostró voluntad de "llegar a un acuerdo" y "diálogo", pero se excusó en la falta de presupuestos para poder presentar una oferta detallada. Más duro fue ayer martes el president Juanfran Pérez Llorca, quien aseguró que es "muy difícil poder atender" las peticiones de los sindicatos y que estas no pueden plantearse "bajo la amenaza de hacer huelga". A mediodía del lunes, STEPV, CCOO y UGT dieron las negociaciones por rotas y se negaron a avanzar en ellas si no está la propuesta de subida salarial sobre la mesa.
Lo anunciaron en un comunicado en el que concretaron que los dos primeros no se sentarán en ninguna mesa sectorial más -Educación tiene otras tres convocadas, una por mes-, mientras que el tercero estará presente, pero sin aportar propuestas. No debatirán sobre normativas de principio de curso, ni sobre ratios en protesta "por la falta de voluntad" de la Generalitat para mejorar sus condiciones laborales.
La importancia de las fechas
La elección de una u otra fecha tendrá implicaciones, más si el paro comienza el 11 de mayo porque es la semana tradicional de exámenes para el alumnado de segundo de Bachillerato, que se enfrenta a la prueba de acceso a la universidad solo tres semanas después. Como trasladan varios profesores, realizar el último examen no es un problema tan significativo como lo es poner las notas; si el profesor está de vaga, no podría formalizar la evaluación final. El temario a esas alturas ya está completado o debería estarlo en teoría. A nadie se le escapa que esta fecha de inicio sería una fórmula de presión mucho más fuerte porque el alumnado que desee hacer la PAU tiene unas fechas concretas para inscribirse en la prueba y, para ello, necesita saber sus notas de Bachillerato.
Fuentes sindicales explican que, pese a la huelga, "si hay voluntad, se puede convocar de formar que perjudique lo mínimo posible". Si finalmente comenzara el día 11, tanto el equipo directivo como el personal de servicios mínimos tendría capacidad para poner estas notas.
El Consejo de Ministros aprueba reducir las ratios de Primaria y la ESO
Fue a principios de marzo cuando la ministra de Sanidad, Milagros Tolón, explicó en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas su intención de reducir las ratios a un mázimo de 22 alumnos por aula en Primaria, frente a los 25 actuales; y de 25 en la ESO, frente a los 30 de ahora. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo anteproyecto de Ley estatal. El anteproyecto, cuya aplicación será progresiva hasta el curso 2031/2032, contempla fórmulas flexibles, como la codocencia o los apoyos en aula, que no exigen necesariamente desdobles estructurales, matizó entonces la ministra.
La bajada de ratios era una de las reivindicaciones de los sindicatos, también aquí, en la Comunitat Valenciana. Desde el STEPV, el sindicato mayoritario en el sector, celebran la propuesta, aunque recuerdan que su petición era reducir las ratios a 20 alumnos por aula.
Por su parte, la Conselleria de Educación reclamó al Ejecutivo central una financiación de 779,9 millones de euros, que es lo que calcula que costaría, en cinco años, tomar las medidas de adaptación que se exigen - contratar profesores, sobre todo, y adecuar instalaciones". En marzo, la consellera María del Carmen Ortí reclamó que ese coste lo financie el Estado, pues lo ve una inversión “totalmente inasumible sin financiación del Gobierno central”.
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