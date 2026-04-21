Sanidad califica de "complejo" desglosar las facturas a 15 centros privados por las externalizaciones desde 2023

La Conselleria de Sanidad ha externalizado intervenciones quirúrgicas, así como la realización de lecturas e informes vinculados a pruebas sanitarias y diagnósticas en 22 de sus departamentos de salud -hay en total, 24 y uno de gestión privada- a 14 entidades privadas diferentes desde el inicio de la legislatura, desde 2023. Sin embargo, el departamento de Marciano Gómez considera "complejo poder desglosar los pagos realizados" a cada entidad, como así consta en una respuesta firmada por el propio conseller al PSPV-PSOE a la que ha tenido acceso Levante-EMV, después de que el principal partido de la oposición en las Corts Valencianes realizara esta petición formal por escrito a través del artículo 12 del Reglamento del parlamento autonómico.

Según explica Sanidad en este documento, durante el ejercicio 2025 se "pudo incrementar la dotación presupuestaria inicial" para abonar pagos pendientes del año anterior y es esta circunstancia la que complica desglosar la cantidad abonada a cada clínica u hospital privado de los dos ejercicios por separado. Sin embargo, no ofrece tampoco la cantidad total que ve difícil segregar. Solo el Plan de Choque, que aborda únicamente las cirugías, Sanidad incrementó hasta cinco veces su presupuesto hasta alcanzar una cuantía final de 57 millones de euros.

Denuncia del PSPV-PSOE

Esta circunstancia ha llevado a los socialistas a denunciar la "opacidad" del conseller Gómez en los gastos de la privada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), como se publicó este domingo en la edición digital del periódico. La diputada Yaissel Sánchez calificó de "políticamente inadmisible que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir en qué bolsillos privados los ha metido".

A las críticas de la portavoz de Sanidad se ha sumado este lunes la secretaria general Diana Morant, quien exige a la Generalitat Valenciana a hacer públicos "los números económicos y las condiciones con las que se están derivando pacientes a la sanidad privada" porque se trata de un dinero "que podría ir a mejorar la sanidad pública”. Ante el alegato de complejidad de Gómez, ha señalado que "es tan sencillo como que compartan con la ciudadanía la misma información que tienen ellos para hacer las transferencias a esas empresas privadas".

En su opinión, ha señalado la incoherencia de Sanidad porque afirma no disponer de recursos suficientes para mejorar la sanidad pública y les ha criticado por tener "a médicos haciendo más horas de las que deberían", mientras "aumentan las cantidades transferidas al negocio privado". "Queremos saber cuántas personas, en qué condiciones y quién está prestando el servicio y eso es una información que tenemos derecho a acceder a ella".

Imagen de una resonancia en el hospital La Fe en imagen de archivo. / GVA

Cabe recordar que el TSJCV ya obligó a Sanidad a entregar la documentación requerida por Compromís sobre el cribado del cáncer de mama en el mes de octubre "ante la falta de información ofrecida". El asunto era bastante similar porque los nacionalistas pedían la relación de facturas del programa, el coste concreto y la empresa adjudicataria desde principios de 2023. Hace pocas semanas, este periódico dio a conocer que el departamento de La Fe de València externaliza tantas resonancias magnéticas como hace.

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Las 15 clínicas privadas o grupos

El documento no especifica las cantidades, ni tampoco el número de procedimientos externalizados a cada una de las 15 clínicas o empresas privadas. Sí que indica las empresas a las que se recurre en cada uno de los 22 departamentos con derivaciones. La que aparece más veces en el documento es IMED, a la cual recurren un total de 18 departamentos, aunque esto no significa que sea la que más procedimientos realiza o la que más factura. Le sigue ECG Medica con 15 departamentos y Affidea con 14. Por debajo de la decena de hospitales ya se sitúa el resto de empresas en el siguiente orden: Vithas (9), Ribera IMSKE y Ediagnostic (8), Inscanner (7), IDCQ (6) y Hospital Casa Salud (4). Otras seis empresas o clínicas solo aparecen como receptoras de procedimientos en un único departamento: Hospital Vithas Valencia Turia, aunque el grupo aparece en otros nueve departamentos; Policlínica La Vega, Espasana, HLA San Carlos, Torrevieja Salud y Salus Baleares.