Vaivén
Vox se escuda en Bailén para no celebrar el 25 d'Abril
Las Corts no celebrará el próximo sábado su día, el 25 d'Abril. Por mucho que la fecha que conmemora la Batalla de Almansa se hubiera erigido ya en una jornada con consenso por las distintas formaciones que han dirigido el parlamento valenciano desde los años 90, mayorías del PP incluidas, Vox (partido que preside la institución) ha vuelto a rechazar por segundo año consecutivo cualquier acto y en esta ocasión, en vez de escudarse en la "polarización" o la situación por la dana, lo ha hecho en otra batalla: la de Bailén.
"Nosotros celebramos el 9 d'Octubre", ha dicho su síndic, José María Llanos, reiterando el argumento del PPCV la semana pasada y ha añadido: "Bailén no es celebrado por los franceses", refiriéndose y equiparando la fecha donde los valencianos perdieron sus fueros con la derrota del ejército de Napoleón en la guerra de la Independencia española.
No obstante, la negativa expresada por Llanos no pareció verbalizarse en la junta de síndics según expuso el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien preguntó por si se iba a hacer algún acto y recibió el fin de la reunión por respuesta. "Si no hay más asuntos a tratar, se cierra la sesión", ha indicado el valencianista que le respondió Llanos Massó, presidenta de las Corts, ante dicho requerimiento.
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