Bioparc Valencia acoge la segunda edición del foro Creciendo Juntos CV

La segunda edición de Creciendo Juntos CV arranca con fuerza en València con una propuesta pensada para acompañar a las familias en los retos actuales de la educación y la crianza. La cita tendrá lugar este sábado 25 de abril, a partir de las 10 horas, en Bioparc Valencia, en una jornada que combinará aprendizaje, reflexión y ocio en un entorno único.

El encuentro, impulsado por las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y Mediterráneo—, reunirá a expertos de primer nivel en distintos ámbitos con un objetivo común: ofrecer herramientas prácticas para el día a día de madres, padres y educadores. Además, quienes asistan no solo podrán participar en las ponencias, sino que disfrutarán de acceso gratuito al parque tras la finalización del evento, un aliciente añadido que convierte la jornada en un plan familiar completo.

Un elenco de primer nivel

El programa en València destaca por la variedad y actualidad de sus contenidos. La especialista Vanessa Amat, fundadora de Hirameki Altas Capacidades, abordará cómo entender y acompañar el talento desde casa, aportando claves para identificar y potenciar las altas capacidades. Por su parte, la responsable policial Estefanía Navarrete pondrá el foco en uno de los grandes desafíos actuales: el entorno digital, con una ponencia centrada en cómo educar frente al odio en internet y proteger a los menores.

La creatividad y el desarrollo del talento también tendrán un papel relevante de la mano de Carlos Riera, responsable de Sorolla Arts en Grupo Sorolla Educación, mientras que la inteligencia artificial será protagonista con Ana Cidad, directora gerente de la Fundación ValgrAI, quien analizará cómo acercar esta tecnología de forma responsable a la sociedad y a las familias.

'Creciendo Juntos' en Bioparc València: photocall de todos los asistentes / Eduardo Ripoll

La jornada incorporará además contenidos ligados a la salud y el bienestar infantil. El doctor José Ignacio Carrasco, especialista en cardiología pediátrica del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, aportará su visión médica, y la pediatra Laura Álvarez, especializada en nutrición y sueño infantil, ofrecerá pautas sobre hábitos saludables y su impacto en el desarrollo cognitivo. También intervendrá en la jornada el vocal del Col·legi Oficial de Logopedes de la C. Valenciana, Carlos Domingo.

El programa se completa con la participación de Ana Belén Yuste, que abordará la educación para la sostenibilidad, y del exjugador de baloncesto Víctor Claver, que aportará su experiencia personal en torno al esfuerzo, la disciplina y la educación en valores.

Con entrada gratuita previa inscripción, Creciendo Juntos CV en València se presenta como una oportunidad única para aprender de expertos, resolver dudas y compartir inquietudes en un ambiente cercano. Una jornada para crecer en familia dentro y fuera del aula.

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Aquellas personas interesadas en asistir al evento deberán inscribirse previamente a través de este enlace.