Diana Morant exige a Llorca que apoye el plan de vivienda estatal y el nuevo modelo de financiación

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido este martes al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que acepte el Plan de Vivienda del Gobierno y el nuevo sistema de financiación autonómica y afirmado que “la Generalitat no puede rechazar medidas que sabe que son buenas para los valencianos”. Así se ha pronunciado este miércoles Diana Morant en su intervención en la Fundación Conexus durante la que ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la Comunitat Valenciana al tiempo que ha recordado que “los valencianos y valencianas vivimos en una anomalía política que podía haberse resuelto con una convocatoria electoral, pero en vez de optar por lo que era una exigencia de la mayoría social, Feijóo y Abascal decidieron elegir un sustituto débil y con un proyecto agotado”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha defendido la reforma del sistema de financiación autonómica que “es una propuesta que, por fin, da una financiación justa para la Comunitat Valenciana con casi 3.700 millones de euros más al año para reforzar los servicios públicos fundamentales y para apoyar el esfuerzo inversor en infraestructuras propias e impulsar la actividad económica valenciana”, al tiempo que, ha afirmado que “si no conseguimos que el Consell de Pérez Llorca acepte este modelo los valencianos no se lo perdonaremos nunca”.

En esta misma línea, ha recordado que “lo que defendemos para la Comunitat Valenciana no es ningún privilegio, es simplemente dejar de ser la peor financiada”.

Vivienda protegida para siempre

Por otro lado, Morant ha indicado que la vivienda “es un derecho que hoy se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadania” y por eso, ha afirmado “desde el Gobierno de España se ha aprobado la primera Ley de la Vivienda con la que se ha pasado a considerarla una infraestructura social pública fundamental, a lo que se suma la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda que triplica la inversión del Estado hasta 2030 y que supone un salto muy importante en la capacidad pública para garantizar el acceso a un derecho básico”.

De esta forma, Morant ha explicado que “en el caso de la Comunitat Valenciana, esto se traduce en 798 millones de euros para la construcción de nueva vivienda protegida, el triple que en el plan anterior” y ha destacado que “lo más importante de este plan es que la vivienda protegida lo será para siempre y su adjudicación se hará con criterios objetivos y transparentes, todo para que no pase lo que ha sucedido en Alicante”.

Sobre el escándalo de las VPP la dirigente socialista ha exigido a Pérez Llorca que “pare el escándalo en el que ha convertido la política de vivienda del Partido Popular y que empiece a sumarse a las soluciones serias” y ha urgido a la Generalitat a “actuar para que se devuelvan los pisos y adherirse al plan de vivienda del Gobierno que permitirá recuperar la confianza de la ciudadanía y facilitar el acceso a una casa”: "La sociedad está harta de caraduras, de gente que se salta las colas y que especula con un bien básico”.

Asimismo, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha apostado por una “Generalitat emprendedora que sitúe la ciencia y la innovación en el centro de su proyecto político y que lidere tambien desde el conocimiento”, al tiempo que, ha destacado que “el peso de la inversión en infraestructuras en la Comunitat Valenciana lo ha soportado el Gobierno desde donde se ha invertido en esta legislatura 631 euros por habitante en la Comunitat Valenciana, por encima de la media de España que es de 510 euros, mientras que la Generalitat solo 332 euros frente a la media de otras autonomías que está en 446 euros por habitante”.

En contraste, Morant ha señalado que tenemos una Generalitat con la gestión paralizada, incapaz de acompañar las políticas del Gobierno en la reconstrucción de la DANA” y ha puesto como ejemplo que que “solo en un año el Gobierno de España ha dedicado a la reconstrucción de la catástrofe de la dana el 10% del PIB de la provincia de València”.

Respecto a las infraestructuras y derechos sociales, Diana Morant, se ha comprometido a reactivar “las infraestructuras que sostienen los derechos de la ciudadania” y ha anunciado que “los socialistas volveremos a poner en marcha el Plan Edificant, el Plan Creixer Més y el Plan Convivint todos impulsados por el Botanic con el objetivo de completar y modernizar centros educativos, sanitarios y residencias”. Así ha denunciado que “en estos momentos, estos planes están paralizados porque el actual Consell ha renunciado a esa planificación a largo plazo y, en el mejor de los casos, está actuando desde la improvisación”.

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La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también ha terciado en las críticas del Consell de Llorca al plan de vivienda estatal y asegurado que a la Generalitat no le gusta el plan de vivienda del Estado porque "les desmonta el chiringuito". "Está la Generalitat para hablar de vivienda protegida", ha destacado tras el consejo de administración del puerto. "No le gusta porque ponemos orden", ha asegurado la delegada del Gobierno en clara alusión al escándalo de la promoción de Les Naus de Alicante, por la que han sido imputadas quince personas, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas.