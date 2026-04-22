Vaivén
Dimite de la ejecutiva del PSPV de València Inma Sánchez, responsable de Educación
La dirigente ocupó diversos cargos ligados a la materia en los gobiernos del Botànic y había vuelto a su plaza de maestra
La secretaria de Educación e Infancia de la Ejecutiva de València ciudad del PSPV, Inma Sánchez, ha presentado su dimisión. Es una decisión muy meditada, aseguran quienes la conocen, tras aumentar sus desavenencias con la política educativa del partido a nivel autonómico, que dirige Miguel Soler.
Inma Sánchez había vuelto a su plaza de maestra tras una trayectoria ocupando diferentes puestos de responsabilidad en el Gobierno del Botanic y anteriormente varias responsabilidades orgánicas en la Federación de Enseñanza de CC OO a nivel autonómico y estatal, siendo también miembro del Consejo Escolar del Estado. El último desencuentro ha sido por todo lo que ha envuelto la dimisión del subdirector de Formación del Profesorado de la conselleria Jordi Martí, por las expresiones sobre los docentes vertidas en un libro de 2022 que ha saltado ahora a la actualidad.
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