Esquerra Unida se 'suma' al proyecto de Oltra en València en busca de la "unidad" de las izquierdas

En forma de comunicados públicos, declaraciones ante micrófonos y manos alzadas dentro de asambleas orgánicas, las izquierdas dan pasos adelante en busca de una candidatura de unidad en tierras valencianas. Así, menos de un mes después del anuncio de Mónica Oltra de regresar a la primera línea política para disputar la alcaldía de València, la exvicepresidenta comienza a sumar apoyos más allá de los límites de Compromís y ya hay quien se apunta a su proyecto: Esquerra Unida.

El Consell Polític Local de Esquerra Unida València Ciutat, la ejecutiva a nivel municipal del partido, ha abogado por la construcción de una candidatura unitaria de izquierdas basada en acuerdos programáticos "sólidos", ha apelado a una relación política "leal entre las fuerzas que comparten un horizonte de transformación" para las elecciones municipales de 2027 y ha valorado el paso adelante anunciado por Oltra para disputar la alcaldía de València.

El apoyo explícito de la dirección local de EU, anunciado a través de un comunicado, a Oltra como candidata llega antes de que la propia dirigente valencianista sea confirmada, bien vía primarias o bien con una decisión de la ejecutiva, como aspirante a la vara de mando, aunque por las intervenciones lanzadas por las distintas sensibilidades de Compromís no parece que vaya a haber ningún problema con que sea ungida como cabeza de cartel.

No obstante, los formalismos (o el regate de estos) suelen tener una lectura política y llama la atención la premura evidenciada por EU de destacar el paso dado por Oltra y valorarla como candidata, casi asumiéndola como propia. De hecho, a renglón seguido del aplauso a este movimiento, la dirección de Esquerra Unida ha remarcado la voluntad de seguir trabajando por la construcción de un proyecto "amplio, sólido y reconocible para la mayoría social valenciana".

Las ejecutivas de Esquerra Unida y Compromís en València se reúnen el pasado mes de septiembre. / Levante-EMV

"La unidad es el camino para consolidar una herramienta útil que defienda a la mayoría social trabajadora, fortalezca los servicios públicos, garantice el derecho a la vivienda y construya una València más justa, verde y feminista", ha expresado el coordinador de EU en València, Bernabé Aldeguer, quien ha insistido en la necesidad de trabajar en los próximos meses en la elaboración colectiva de su propuesta programática y en el fortalecimiento de "un espacio de confluencia que permita ofrecer a la ciudad una alternativa seria, coherente y transformadora".

A fuego lento

La sintonía de la formación tanto con Compromís como con Oltra viene de lejos, fraguándose a fuego lento con golpes de calor. Los valencianistas han mostrado sintonía con EU a lo largo de la legislatura después de que Esquerra Unida se quedara fuera tanto del Ayuntamiento de València como de las Corts al no alcanzar la barrera del 5 % electoral en su confluencia con Podem, con quien por otra parte hay más distancia. Reuniones, actos conjuntos y propuestas compartidas han permitido estrechar lazos y acercar posturas a falta de la dificultad que siempre supone elaborar listas.

Noticias relacionadas

Eso por el lado de la coalición, pero además se ha de añadir el factor Oltra. La exvicepresidenta es un elemento de confluencia de la izquierda alternativa, un liderazgo casi moral ante su situación de acoso judicial. Su regreso ha sido celebrado por las distintas sensibilidades y organizaciones de un espacio dado a los reproches y ha sido con ella en el escenario donde han podido converger Irene Montero, de Podemos, y Sira Rego, ministra de Izquierda Unida. Con Rego también coincidió en octubre, en la sede de EU, en un acto con la líder de la federación valenciana, Rosa Pérez Garijo.