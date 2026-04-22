Las familias apoyarían la huelga indefinida de profesores: "Está en manos de la Conselleria evitarlo"

La jornada de huelga de profesores del pasado 31 de marzo, y la convocatoria de la manifestación de ese día siguieron un lema: vaciar las aulas. El objetivo era visibilizar el malestar de una comunidad docente quemada y que reivindica mejoras laborales y educativas. Y en ese objetivo recibieron el apoyo de las familias agrupadas en FAMPA y la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya.

Ahora, la tensión ha ido en aumento y las familias se muestran preocupadas, unas dudas que intentan resolver los potenciales convocantes. La nueva presidenta de FAMPA València (la federación provincial de familias), Elisabet García, escogida esta misma semana, reconoce esa incertidumbre, aunque apoya el fondo de la reivindicación. “Cuando leemos en algunos medios que los profesores lo que quieren es cobrar más, es fácil caer en la preocupación, pero sabemos que no es solo eso, que buscan mejoras en la educación pública, en la calidad y los derechos del alumnado”, dice García. Por eso, las familias apoyarán la huelga “siempre que se respeten los derechos del alumnado”.

Este mismo miércoles por la tarde, los sindicatos que forman la plataforma reivindicativa -STEPV, UGT, CCOO y CSIF- se han reunido con el resto de entidades que conforman la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, entre ellas la Confederación y FAMPA, para resolver dudas sobre el momento actual de la negociación con la Conselleria y la posibilidad de que esta huelga indefinida sea una realidad en mayo.

Desde FAMPA, Elisabet García indicaba antes de la reunión que apoyarían cualquier modelo de huelga que no supusiera paralizar la actividad por completo. Si la convocatoria del paro se diera por provincias y repartida entre diferentes días “sería una cosa un poco más aceptable”, decía. Si se repartieran las jornadas de huelga entre diferentes niveles educativos, esa opción permitirá “jugar con el calendario”. Es decir, mantener el impacto social minimizando la afección al alumnado.

Sindicatos concentrados a las puertas de la Conselleria de Educación. / Miguel Ángel Montesinos

En cuanto a la opción del paro indefinido total desde mitad o final de mayo -se barajan como posibles días de inicio el 11 o el 25-, García se mostraba consciente de que “sería mucho más mediático”, pero también afectaría mucho más al alumnado. Es el modelo que generaba más dudas y tensión entre las familias.

Una incertidumbre que compartían desde la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya. “Hacia final de curso es muy complicado calcular ese impacto, y más cuando no sabemos fechas en firme”, indicaba su presidente, Vicent Gumbau, también presidente de FAMPA Castelló.

"Está en manos de la Conselleria"

En general, preocupaban las evaluaciones. En particular, segundo de Bachiller, el final de sus clases, las clases de refuerzo de final de curso, las evaluaciones y notas que permitan hacer la inscripción en las PAU. “Queremos pensar que se adelantarán las evaluaciones antes de la huelga si ese es el escenario”, dice.

Pero después de la reunión telemática, asegura que las familias se han quedado "un poco más tranquilas". "FAMPA sigue apoyando las movilizaciones de los sindicatos", destacaba a este diario tras el encuentro, en el que asegura que la representación de los trabajadores ha trasladado que "están valorando todo, que no solo miran por el profesorado". Ahora, indica la presidenta de FAMPA València, la pelota está en el tejado de la Conselleria. "Está en sus manos", dice, porque "todo el mundo preferiría no tener que llegar a la huelga indefinida".

Miguel Angel Montesinos

Conselleria: 24.000 alumnos de Segundo de Bachiller, perjudicados

La Conselleria de Educación, por su parte, se muestra especialmente preocupada por los 24.000 alumnos matriculados en Segundo de Bachillerato en centros públicos, de los 32.000 en total -contando a la concertada y la privada-. Fuentes del departamento que dirige Mari Carmen Ortí afirman que el problema no sería tanto la evaluación, porque se encontraría la fórmula, sino que el alumnado no pueda acabar el temario o repasar.

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Si la huelga comenzara finalmente el 25 se verían menos afectados, pero si comienza finalmente el 11, cree la Conselleria que la afección sería mayor. El argumento que maneja el departamento de Educación es que esos alumnos estarían "en desventaja" respecto a la concertada y la privada y, además, respecto a alumnos de otras comunidades autónomas. Uno de cada tres alumnos matriculados ahora en las universidades públicas valencianas procede de fuera de la Comunitat, y creen que esa cifra "subiría" en detrimento del alumnado valenciano