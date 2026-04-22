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El Gobierno encarga el sistema de alerta temprana de la CHJ que faltó en la dana

Una UTE desarrollará el nuevo sistema con un plazo de ejecución de dos años para completar el sistema piloto ya vigente

El barranco del Poyo a su paso por Picanya, Paiporta y Catarroja

El barranco del Poyo a su paso por Picanya, Paiporta y Catarroja / Fernando Bustamante / LEV

Pablo Plaza

Pablo Plaza

València

El Gobierno central ha adjudicado el contrato para el diseño y la explotación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) frente al riesgo de inundaciones en la cuenca del Júcar. La Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica ha materializado el encargo a una UTE formada por Aquatec, Cubit e Hyds, que deberán llevar a cabo la evolución tecnológica y explotación de este sistema que quiere implementar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que no existía el pasado 29 de octubre de 2024, cuando la dana asoló decenas de municipios en la provincia de Valencia.

El contrato, adjudicado por un importe de 957.440,96 euros (IVA incluido) frente a un presupuesto base de licitación de 1,52 millones de euros busca "mejorar el conocimiento del comportamiento hidrológico de la cuenca y disponer de herramientas que permitan realizar previsiones sobre la posible evolución de caudales en ríos, integrando información meteorológica, hidrológica y de gestión de embalses en un entorno común de análisis". Asimismo, permitirá disponer de más y mejor información para la gestión del sistema hidráulico, facilitando la coordinación entre administraciones y apoyando la toma de decisiones ante episodios de avenidas.

El Ministerio lanzó la licitación en septiembre, casi un año después de la dana y, según figura en los pliegos de contratación, los trabajos para poner en marcha el sistema de explotación del SAT se estiman en dos años desde el inicio del contrato (prorrogable hasta un tercer año). Hasta entonces no se prevé que esté operando el software a pleno rendimiento y el Ejecutivo central destaca que se desarrollará de forma progresiva, incorporando funcionalidades por fases hasta alcanzar su plena operatividad.

Pero lo cierto es que el proyecto no parte de cero. En el marco de las obras de emergencia tras la dana ya se desarrolló un proyecto piloto en el barranco del Poyoel Río Magro y la cuenca vertiente al embalse de Buseo que ha permitido mejorar la capacidad predictiva utilizando datos meteorológicos en tiempo real y generando previsiones de caudales a corto plazo. El contrato adjudicado en noviembre por la Confederación reconocía "la urgente necesidad de disponer de sistemas" que permitan "anticipar el tiempo de respuesta de las cuencas hidrográficas y reducir el tiempo de aviso a las autoridades competentes en protección civil". Pero explicaba que el sistema de alerta temprana (SAT) implantado en los mencionados puntos debía ser "completado posteriormente mediante un contrato ordinario", que es el que ahora se va a adjudicar.

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De hecho, el actual encargo plantea la extensión del sistema a toda la demarcación hidrográfica del Júcar mediante una plataforma única que integre módulos de previsión, simulación y generación de avisos. Los trabajos incluyen el desarrollo de modelos hidrológicos y de gestión de embalses, la simulación de zonas inundables, la generación automática de avisos y la creación de herramientas de visualización en tiempo real.

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