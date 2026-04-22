IMED Valencia e IMED Colón refuerzan la atención ágil en fracturas quirúrgicas urgentes

En un contexto en el que algunos pacientes con fracturas quirúrgicas están experimentando demoras en sus intervenciones, el Dr. Ernesto Fernández García, Jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, explica cómo IMED Hospitales, a través de IMED Valencia e IMED Colón, está respondiendo a esta situación, apostando por la rapidez, la coordinación y la especialización médica.

“Al disponer de dos centros de la misma empresa podemos ofrecer la programación de las urgencias con más prontitud. Además, podemos ofrecer el mejor profesional para cada tipo de fractura”, señala.

La importancia de actuar a tiempo

No todas las fracturas requieren cirugía, pero cuando esta está indicada, la rapidez es clave para garantizar una buena recuperación. Tal y como explica el especialista: “Una fractura puede requerir simplemente inmovilización, pero en otros casos es necesaria la realización de una intervención para poder solucionar la fractura o la lesión musculoesquelética concreta, devolver la anatomía previa y, sobre todo, la función”.

Retrasar una intervención puede tener consecuencias, aunque no todas las fracturas requieren la misma urgencia. “Existen fracturas concretas que requieren cirugía urgente en el mismo día; otras, sin embargo, pueden diferir unos pocos días, lo que en ocasiones viene provocado por la demora en las autorizaciones de las compañías o por el material específico que se precise en la cirugía”, indica.

Un circuito asistencial coordinado

Desde el punto de vista asistencial, ambos centros trabajan con un circuito ágil que permite acelerar el diagnóstico y tratamiento. “Los pacientes son vistos en urgencias y, según la patología, es avisado el traumatólogo para el tratamiento urgente o son derivados con prontitud a la consulta de los traumatólogos para poder programar cuanto antes la cirugía”, explica.

La coordinación entre servicios es otro de los pilares fundamentales. “Todos los pacientes que lo precisan son estudiados completamente en urgencias con las pruebas de imagen que se requieran. Los médicos de urgencias tienen comunicación diaria con los traumatólogos para cualquier duda o consulta”.

Casos que requieren especial urgencia

En IMED Valencia e IMED Colón se atienden todo tipo de fracturas, tanto de miembro superior como inferior. Sin embargo, hay situaciones donde no se puede esperar: “Se atiende cualquier fractura de miembro superior o inferior. Las fracturas de los niños, sobre todo del codo, requieren tratamiento urgente en el día”.

Urgencias IMED Valencia. / I. H.

Asimismo, advierte de otros casos especialmente delicados: “Fracturas abiertas o fracturas con compromiso vascular o riesgo de inflamación importante requieren de una rápida actuación”.

Atención también para pacientes de otros centros

El Dr. Ernesto Fernández García señala que los pacientes no están limitados al centro donde fueron diagnosticados inicialmente: “Por supuesto, puede acudir y podemos valorar sus pruebas de imagen de otros hospitales y/o completarlo con alguna otra imagen, si lo precisa”.

Recepción de urgencias IMED. / I. H.

Acompañamiento en momentos de incertidumbre

Más allá de la atención médica, el componente emocional también es clave en estos procesos. “Lo más importante es sentirse informado y acompañado en la incertidumbre que significa una fractura, y dar la solución con el mayor grado de confianza para poder salir lo más pronto de estas situaciones estresantes que paralizan la vida de las personas”, concluye.