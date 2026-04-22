Joan Calabuig se estrena como comisionado del Corredor Mediterráneo

El ministro, Óscar Puente, se ha reunido hoy con el nuevo comisionado del Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig, con quien ha analizado el desarrollo de esta infraestructura, que conectará por tren de alta velocidad ciudades tan importantes de la costa mediterránea como Barcelona, Tarragona, Castellón, València, Alicante, Murcia, Cartagena y Almería. Calabuig toma el relevo en el cargo al también valenciano Josep Vicent Boira.

Puente ha hecho repaso en la información facilitada por el ministerio de las obras ejecutadas del corredor, que ha pasado de tener en 2018 el 45% de su trazado en obras o finalizado al actual 83%, según ha informado el ministerio. En neto, en solo siete años se ha pasado de tener 440 kilómetros en obra a los actuales 870. El mismo crecimiento se ha experimentado en los kilómetros de red ferroviaria ya en servicio: de los 383 de 2018 (un 21% del total) se ha pasado en la actualidad a 658, es decir, un 36%. En resumen, todo el trazado del Corredor, que en 2018 tenía aún un 40% sin planificar, se encuentra ya en servicio, en ejecución o en proyecto.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha licitado obras por valor de 8.638 millones de euros y ha adjudicado contratos por un importe de 6.705 millones de euros entre junio de 2018 hasta el 31 de marzo de 2026. Durante este periodo de tiempo, la inversión en obras ya ejecutadas o finalizadas ha ascendido a los 6.023 millones de euros. De esta última cifra, más de 2.900 millones se han ejecutado en poco más de dos años, desde enero de 2024.

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