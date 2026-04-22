Llorca activa el diálogo con Vox para aprobar los presupuestos con la "prioridad nacional" en la negociación

La legislatura entra en su recta final y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, empieza a tomar posiciones para llegar a la cita electoral de mayo de 2027, para la que todavía no ha sido confirmado como candidato del PP, con los deberes hechos. Más concretamente, con los presupuestos de 2026 aprobados. Camino de cumplir cinco meses en el Palau y con las cuentas de 2025 prorrogadas, el jefe del Consell entiende que el acuerdo alcanzado por PP y Vox en Extremadura le brinda una oportunidad para pactar las del año en curso con su socio de investidura, una opción a la que nunca ha renunciado el Consell.

Así, según confirma Presidencia, se habrían activado ya las negociaciones con Vox con el objetivo de poder sacar adelante los presupuestos antes del parón estival. Esto obligaría a mirar de reojo el calendario de las Corts y hacer números con las fechas ya que los tiempos son ajustados al no haber previsto PP y Vox los plenos correspondientes para tramitación de las cuentas ante las dificultades de entendimiento por el ciclo electoral autonómico, que ha tensado las relaciones entre ambas formaciones a nivel estatal.

Entre los asuntos a negociar está, según el Palau, la inclusión del polémico concepto de "prioridad nacional" que ha sido introducido en el acuerdo extremeño y que Vox quiere plasmar negro sobre blanco también en la Comunitat Valenciana, donde no se firmó ningún documento explicitando el acuerdo alcanzado para investir a Llorca. Esa ausencia de un acuerdo marco tangible ha provocado cierta confusión este martes, con Vox asegurando haber pactado ese término ya en la investidura de Llorca y el PPCV poniéndose de perfil.

En el Palau niegan ese extremo, y recuerdan que el pacto con Vox es únicamente verbal y se basa en el discurso de investidura de Llorca, donde no hizo referencia a este concepto. Eso sí, admiten que los voxistas están peleando por introducirlo en la negociación de los presupuestos y no descartan poder llegar a un entendimiento, aunque con matices.

"Prioridad nacional" o "arraigo"

Según explican fuentes muy próximas a Llorca, la "prioridad nacional" de la que hablan PP y Vox en Extremadura "no tiene por qué ser negativa". El president ha evitado estos días cuestionar el pacto de Guardiola con Vox, como sí han hecho otros barones de mucho peso en el PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, y este martes lo calificaba de "positivo". "Que dos partidos se pongan de acuerdo tras un mensaje claro [de la ciudadanía] de que la derecha tiene que gobernar me parece positivo", señalaba el jefe del Consell, que volvió a evitar valorar la letra pequeña pero situó su modelo de relaciones con Vox como "ejemplar".

En todo caso, al Consell de Llorca parece gustarle más el concepto de "arraigo" que el de "prioridad nacional". Según las fuentes consultadas, este término tiene un encaje legal más sencillo y, de hecho, ya ha sido incluido en algunas modificaciones normativas recientes del propio gobierno valenciano. Por ejemplo, la Generalitat ha anunciado que introducirá el "arraigo" en la baremación para acceder a una vivienda pública, tras los cambios decretados por el escándalo de Les Naus de Alicante.

Las diferencias entre términos, no obstante, son significativas, con el "arraigo" apelando al tiempo que una persona lleva empadronada en un lugar y la "prioridad nacional" haciendo referencia a su origen. De hecho, el PP pactó con Vox la retirada de ese punto en una PNL presentada recientemente en las Corts.

"Intentan presumir de concesiones"

En este contexto de negociaciones abiertas, en la Generalitat achacan las palabras del síndic de Vox, José María Llanos, asegurando que la "prioridad nacional" está ya operativa en el territorio valenciano tras haber sido pactada con Llorca, a un intento de exhibir influencia sobre el PP. "Intentan presumir de concesiones", interpretaban este martes en el Palau.

El portavoz voxista puso de ejemplo la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión para asegurar que esa "prioridad nacional" estaba pactada y citó sus enmiendas, aprobadas por el PP, para ello. No obstante, estas también dejan patente la discrepancia de interpretaciones que existe entre las dos formaciones sobre los conceptos y su implicación. Entre los puntos que forzaron los voxistas está incrementar el periodo mínimo que una persona tenía que estar empadronada para conseguir las ayudas, de 12 a 15 meses, un cambio del que los voxistas presumieron entonces: "El objetivo final es que los españoles tengan prioridad".

Las últimas cuentas de la legislatura

No es el único punto de contradicción entre PP y Vox. Llanos también negó este martes ante los medios esa negociación presupuestaria que confirma el propio Consell. A falta de ver si las conversaciones cristalizan, parece claro que, de salir adelante, serán las últimas cuentas de la legislatura. Aprobándose en verano y con apenas medio año por delante, serán de difícil ejecución.

Sin embargo, permitirían a Llorca reforzar su perfil negociador, vender gestión y marcar distancias con el Gobierno central, que acumula tres años sin presupuestos. También pueden servirle para introducir medidas de carácter electoral, de cara a los comicios en los que aspira a ser cabeza de cartel y que llegarán con las cuentas en vigor.

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Todo ello con el permiso de Vox, a quien deberá convencer en plena campaña de las elecciones en Andalucía y con varios gobiernos autonómicos todavía por configurar entre Feijóo y Abascal. En 2025, con Carlos Mazón arrinconado por su gestión de la dana, Vox logró dejar su sello y forzó al entonces president a asumir sus postulados más duros en inmigración y medio ambiente.