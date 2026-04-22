Margen en las Corts para sacar los presupuestos sin atrasar las vacaciones parlamentarias

Según la oficialidad ya fijada, el jueves 2 de julio la presidenta de las Corts, Llanos Massó, dará un golpe con el mazo, finalizará la sesión del pleno y, salvo alguna comisión convocada para el viernes, dará por cerrada la actividad parlamentaria dentro del periodo de sesiones. No es que la cámara autonómica cierre sus puertas ni que los diputados se vayan ya de vacaciones, pero sí limitará los asuntos que se pueden tratar, entre ellos, la aprobación de unos presupuestos, de ahí que la activación de las negociaciones entre el Consell y Vox obligue a mirar de reojo el calendario.

El visto bueno del pleno de las Corts es el último paso necesario para que la Generalitat tenga unas nuevas cuentas. Tras esa votación se publicarían en el DOGV y podrían aplicarse. Para ello, de momento, la fecha límite se fijaría en ese jueves 2 de julio, a lo sumo, el día 3 en un pleno extraordinario que podría servir para dar luz verde definitiva al proyecto financiero. Pero ese día no es la meta para que PP y Vox tengan un acuerdo sobre los presupuestos, sino el día en que se ha de acabar el proceso en el parquet parlamentario.

Antes, bastante antes, deben pasar su consiguiente proceso en la cámara autonómica. Este proceso suele durar cerca de un mes y medio desde que se aprueban en el pleno del Consell y se remiten al Palau dels Borja. De hecho, en el procedimiento ordinario, se suele fijar el 31 de octubre como el día tope para que el Ejecutivo autonómico los presente e inicie su tramitación en el parlamento para que este los acabe aprobando antes de las vacaciones de Navidad, unos 50 días.

La presidenta de las Corts, Llanos Massó, acude a la junta de síndics de este martes. / José Cuéllar/Corts

Si se atiende a estos plazos, populares y voxistas todavía tienen un par de semanas de margen para no acabar pasando apreturas o echando mano a mecanismos aceleradores. Desde este martes hasta el 3 de julio quedan 72 días, es decir, aún hay holgura para incorporar en las siguientes fechas las consiguientes comparecencias de consellers, las votaciones de enmiendas a la totalidad que seguro presentaría la izquierda, los consiguientes debates y negociaciones de enmiendas parciales y el último paso por el pleno.

Elecciones de por medio

Fuentes del parlamento valenciano explican que no hay plazos concretos ni fecha límite fijada en la que se han de haber presentado las cuentas y lograr el objetivo de llegar al 3 de julio con todo el trámite encarado. No obstante, otra posibilidad que ha comenzado a circular entre los grupos parlamentarios es la posibilidad de ampliar un par de semanas el periodo de sesiones para tener todavía más manga en ese proceso.

El último precedente de una tramitación de las cuentas en las Corts fue el año pasado, también a destiempo del calendario habitual. Entonces, el Consell las remitió a la cámara autonómica el 20 de marzo y acabaron aprobándose en un pleno que rozó la media noche el 28 de mayo. Si bien, entre medias, estuvieron las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que ralentizaron los tiempos.

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Lo que sí que parece claro es que su votación definitiva esquivaría el carrusel de elecciones autonómicas que se vienen sucediendo desde diciembre en Extremadura. Además, todo apuntaría a que estas serían las últimas cuentas de la legislatura hasta después de la celebración de las elecciones a finales de mayo. Entonces, el futuro gobierno entrante y su mayoría en la cámara tendría apenas unos meses para enfocarse en la labor de diseñar unas cuentas para 2028. Siempre que se quiera recuperar cierta normalidad en el calendario, claro.