Energía
Los municipios nucleares piden prorrogar la vida útil de las centrales y exigen que la toma de decisiones sea técnica y no política
Los municipios nucleares defienden la energía nuclear como una fuente necesaria para garantizar la estabilidad de la red y el precio de la electricidad
Los municipios que forman parte de Amac, la asociación que aglutina al territorio situado juntos a las centrales nucleares, lo tienen claro. Su presidente, Juan Pedro Sánchez, reclama que cualquier decisión sobre el futuro de las centrales se tome desde criterios técnicos y no políticos.
Con estas declaraciones, la Amac ha aprovechado una reunión con medios de comunicación durante una visita al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para abordar el futuro de las centrales nucleares del país sobre las que pesa un calendario de cierre escalonado que arranca, si nadie lo evita, en 2027 con la desconexíon de uno de los dos reactores de Almaraz, en Extremadura
Para Sánchez y para los responsables municipales de Cofrentes, Valdellós-l'Hospitalet de l'Infant, Ascó, Trillo y también Almaraz, "los único que deben opinar y a los que debe tenerse en cuenta es a los técnicos". Consideran que seguir adelante con el cierre previsto de plantas sin flexibilización y prórrogas sería un error en el momento actual. Así explican que el encarecimiento del gas y otras fuentes de energía como el petróleo y el apagón que sufrió el año pasado el país por una caída de tensión y pérdida de sincronismo en la red eléctrica pone en el centro del debate la energía nuclear como una fuente todavia necesaria para mantener no solo el precio de la electricidad sino también garantizar la estabilidad de la red.
"No nos tuvieron en cuenta"
El presidente de Amac insiste en que cualquier decisión sobre las plantas afecta al territorio y reclama que se los tengan en cuenta: "No nos tuvieron en cuenta cuando las pusieron y de nuevo no nos han tenido en cuenta ahora cuando se les ha puesto fecha de caducidad"
Al igual que Sánchez, la alcaldesa de Valdellós-l'Hospitalet, Assumpció Castellví, hace hincapié en que nadie está en contra de las renovables y aboga por mantener un mix energético que aproveche lo mejor de cada una: el precio competitivo de la eólica y solar y la estabilidad y solvencia de la nuclear mientras las plantas gocen de informes técnicos favorables.
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