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Guía completa: Cómo y dónde obtener el informe de exclusión social en Valencia

De las 188 entidades sin ánimo de lucro que pueden expedir el certificado de vulnerabilidad y tramitar el expediente de regularización en España solo hay 23 en la Comunitat Valenciana

Las ONGs comienzan en València a atender a migrantes para su regularización

Las ONGs comienzan en València a atender a migrantes para su regularización / F. Calabuig

Mónica Ros

Mónica Ros

La nueva regularización extraordinaria de migrantes en España permite que las ONG autorizadas y sindicatos colaborar en la tramitación. Sin embargo, presentarse como entidad colaboradora en este proceso no acarrera beneficio alguna para las entidades ya que detrás de la medida ni hay recursos, ni hay dinero, ni hay convenio alguno. Solo trabajo y más trabajo. Altruismo cien por cien.

Por eso no son muchas las entidades y sindicatos que han decidido presentarse como entidad colaboradora. De hecho, en el listado edl Ministerio de Inclusión, Segridad y Servicios Sociales solo figuran 188 entidades en toda España, aunque algunas de estas asociaciones cuentan con sedes en distintos puntos de la geografía nacional.

Altruismo cien por cien

Como entidades de la Comunitat Valenciana solo hay 24 ONG que han decicido participar en este proceso de forma activa, 13 de ellas en la provincia de València. Son:

  1. Espai Obert El Marítim
  2. Asociación Jovesólides
  3. Kolectivo Jóvenes Parke
  4. Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados
  5. Psicólogas Sin Fronteras
  6. Asociación Intercultural Candombe
  7. Centro de Desarrollo Rural La Safor
  8. Anafa ONGD
  9. Asociación Amigos de la calle
  10. Asociación para la Cooperación entre Comunidades
  11. Asociación Plataforma Intercultural España
  12. Asociación Por ti mujer
  13. Empresa Comunitarias Asociativa de Trabajo Solidario de España (Emcat)

En la provincia de Alicante, solo figura una entidad con sede central (Asociación Mon Jove).

Con sede central en Castellón solo figuran dos:

  1. El Centre de Desenvolupament Rural Alt Maestrat y
  2. Asociación la Somcustódia

Sin embargo, hay una seria de entidades sociales "con mayor músculo" ya que cuentan con sede central en Madrid pero tiene delegaciones en la Comunitat Valenciana. Son:

Noticias relacionadas y más

  1. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
  2. Asociaicon Cesal
  3. Asociación Rumiñahui
  4. Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes
  5. Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC)
  6. Red Acoge
  7. Servicios Jesuita Migrante
  8. Fundación Altius España

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