El plan del Gobierno para contratar a afectados de la dana se queda en el 26%

El plan del Gobierno central para promover la contratación de personas afectadas por la dana se ha quedado lejos de sus previsiones iniciales. Bastante lejos. De los 7.750 contratos que el Ejecutivo había previsto facilitar a través de la línea de ayudas implementadas el año pasado, tan solo se han registrado solicitudes para un 26%. Es el balance del conocido como 'Plan DANA Ocupación', implementado desde el pasado mes de noviembre y cuyo alcance será mucho más limitado de lo anunciado.

El Gobierno modificó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financian los fondos Next Generation EU para crear este programa, dotado con 80,6 millones de euros, destinado a subvencionar la contratación de afectados por la catástrofe en administraciones públicas y ONG. Así, se comprometió ante la Unión Europea a firmar, con esta línea, 7.750 contratos en la 'zona cero' de la tragedia. Pero el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya reconoce la merma de ese hito, que se quedará como mucho en 2.020 contratos.

La orden que regulaba la concesión de estas concesiones a través del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), publicada el 18 de noviembre, apenas daba diez días para registrar las solicitudes por parte de las entidades que quisieran ser beneficiarias como ayuntamientos, empresas públicas o entidades sin ánimo de lucro. Así, cuando acabó el plazo el 28 de noviembre, se habían presentado 90 solicitudes para 2.020 contratos.

A mediados de marzo, había 85 entidades beneficiarias y 1.958 contratos solicitados, pero todavía no hay cifras definitivas de contratos materializados. El Gobierno explica en una respuesta parlamentaria del Congreso de los Diputados que no hay datos definitivos porque "la concesión es reciente" y las contrataciones "requieren tramitación administrativa" y se siguen formalizando. Se desconoce cuánto dinero se acabará invirtiendo respecto a lo presupuestado.

Con todo, la respuesta constata cómo se ha deshinchado el plan desde que se anunció. De hecho, en diciembre, un mes después de aprobar el plan, el Ejecutivo dio luz verde a un modificado del Plan de Recuperación para agilizar su ejecución e incluyó el mencionado plan de empleo entre las medidas que "se han vuelto parcialmente inviables por falta de demanda". En ese sentido, aunque la respuesta parlamentaria sostiene que "la ambición" del Plan de Recuperación "se mantiene", admite que se ha adaptado "a un contexto geopolítico y económico que ha cambiado sustancialmente" desde que se aprobó en 2021.

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El plan de empleo tenía como propósitos dar trabajo a personas en paro en zonas castigadas por la tragedia, que deben estar inscritos como demandantes de empleo, con prioridad a jóvenes menores de 30 años con escasa formación, personas mayores de 52 años y parados de mayor duración. Con estas contrataciones, se pretende contribuir a la reconstrucción al dedicarse a realizar trabajos en infraestructuras, edificios públicos, parques y servicios sociales. También se contempla la promoción del turismo y la cultura local como vía para reactivar la economía de la zona. La norma prevé una duración de entre tres y cuatro meses para estos contratos, que deben formalizarse en todo caso antes del 30 de junio.