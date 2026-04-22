Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla ante un notable empeoramiento de las condiciones marítimas en el litoral sur de la provincia de Alicante. Según los últimos modelos meteorológicos, el viento del noreste soplará con rachas de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7), lo que provocará un mar muy agitado. El principal peligro reside en las olas de dos a tres metros de altura que azotarán la costa alicantina.

Jueves y viernes con alerta amarilla

Para este jueves, la jornada comenzará con un ambiente gris en gran parte de la Comunitat Valenciana. Predominarán los intervalos de nubes bajas, especialmente en la franja costera durante las primeras y últimas horas del día. Esta nubosidad será más persistente en el sur de Valencia y el norte de Alicante, donde no se descartan algunas lluvias débiles y dispersas. Lo más reseñable, además del viento, será el descenso de las temperaturas, que será especialmente notable en el interior, mientras que en la costa los termómetros se mantendrán sin grandes variaciones.

Imagen de archivo de temporal costero en la Comunitat Valenciana. / Natxo Frances

El viernes mantendremos una situación similar de inestabilidad moderada. El cielo continuará cubierto por intervalos nubosos y la probabilidad de chubascos dispersos se desplazará hacia la mitad sur de la Comunitat Valenciana. No obstante, no se puede descartar que algún amago de lluvia alcance puntos de la mitad norte de forma aislada. En cuanto a las temperaturas, entraremos en una fase de estancamiento con pocos cambios.

La atención se centra también en el litoral alicantino durante este viernes, ya que la alerta amarilla por fenómenos costeros seguirá vigente. El viento del noreste continuará soplando con intensidad moderada, manteniendo el oleaje en niveles de riesgo para la navegación menor y el baño. En el resto de la Comunitat, el viento será más flojo y de componente este, lo que favorecerá la acumulación de humedad y la formación de brumas matinales en valles del interior.

Fin de semana con tormentas

El sábado, primer día del fin de semana, la atmósfera se complicará todavía más. La predicción apunta a una jornada marcada por la inestabilidad en la mitad sur, donde esperamos cielos muy nubosos y chubascos que podrían ir acompañados de tormentas localmente fuertes. Es un día para tener el paraguas a mano, ya que la lluvia ganará protagonismo. En la mitad norte de la provincia de Castellón y Valencia, los intervalos nubosos serán la tónica dominante, aunque la probabilidad de chubascos será algo menor y más dispersa.

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Además, el sábado viviremos un nuevo descenso de las temperaturas máximas, dejando un ambiente fresco y húmedo en prácticamente toda la Comunitat Valenciana. La excepción la marcarán las mínimas en el norte, que se mantendrán estables o incluso podrían experimentar un ligero ascenso debido a la cobertura nubosa. Con vientos flojos de dirección variable, el primer día del descanso semanal nos recuerda que el otoño ha entrado con fuerza, obligándonos a extremar la cautela, especialmente en nuestras costas.